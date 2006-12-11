Денис Панкратов: «Принцип России: обманываем, врем, лжем. А мировое сообщество еще и думает: дать нам бан или не дать?»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию поделился мнением насчет проблем в российском спорте и отстранении на 4 года от крупных турниров.

«Мы виноваты очень во многом. Практически все обвинения в сторону России – небеспочвенные. Танцевать нужно вообще с 1950-х годов, когда эту страну приняли в олимпийскую семью.

Что написано в олимпийской хартии? «Государство не имеет права участвовать в спортивной жизни». Все наши федерации сидели, сидят и будут сидеть в условном Госкомспорте. Все руководители федераций, получается, чиновники. То есть мы вступили в мир Олимпиад, всех обманув и все нарушив.

Условия какие были прописаны в Хартии? Это был любительский спорт! Мы же выставляли против студентов «красную машину» – по многим видам спорта. Не стыдно? Фетисов и команда играли против студентов.

Но так идет по всей нашей истории. Весь наш спорт всегда был нечестен. Мы выставляем спецназ против детей. Мы не самая спортивная нация. Мы прекрасно это знаем. И у нас не самые сильные спортсмены. Но мы соревнуемся не с теми, не с равными себе. У США есть НБА, НХЛ, но на Игры они посылают студентов. Чуть-чуть ситуация стала меняться сейчас, приезжали из НБА играть – все матчи с огромным преимуществом, в 20-30 и больше очков – и чего?

С 50-х годов мы постоянно обманываем, лжем и ведем себя некорректно по отношению ко всему остальному миру. Ну когда-то нам должны были сказать «Стоп»? Вот теперь нам и говорят.

Опять с разбегу вляпались в допинговые истории. Мы нарушаем все возможные законы. Ищем все лазейки, не слишком законные, справки левые предоставляем – «боремся». Общий принцип: обманываем, врем, лжем. А мировое сообщество еще и думает при этом: дать нам бан или не дать?

Сейчас какой-то адовый происходит бал Сатаны. Мировое сообщество пытается вернуть нас на землю, а мы все равно продолжаем врать и упираться. Мы делаем все, чтобы нас выгнали.

Допинг есть везде. Но мировое сообщество требует от нас не только чистоты – оно требует, чтобы государство вышло из спорта. Во всем мире ребенок занимается спортом, потому что платят родители. А у нас с детства – спецназ готовят. Мы уничтожаем все вокруг.

У них дети в школы ходят и становятся людьми. В свободное время спортом немного занимаются. А у нас по 6 тренировок в день. Никто не учится, все вот такие (стучит кулаком по столу), зато выигрываем.

Уберите государство из спорта. Претензии – не в отдельности к спортсменам. А претензии – к России, которая сажает спортсменов на допинг. У нас это идет на государственном уровне. Сейчас у нас будет 4-летний бан. У чиновников будет достаточно времени подумать, как нам жить дальше.

Нам дали такое количество авансов! А мы продолжаем играть в свои игры. Нет заговора – мы сами создали эту ситуацию, потому что считали себя самыми умными и хитрыми» – сказал Панкратов.

Наши спортсмены – бюджетники, в самом унизительном смысле этого слова. Государство защищает их как умеет