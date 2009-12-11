КДК РФС вынес наказание главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко за его общение с арбитром Василием Казарцевым после матча с (1:1) с употреблением нецензурной лексики.

Гончаренко дисквалифицирован на два матча чемпионата России плюс один условно. Об этом сообщил глава комитета .

«КДК возбудил дело по материалам средств СМИ, в том числе, канала «Матч Премьер», транслировавшего встречу. Поскольку это рецидив для Гончаренко, то применение условной санкции было отменено, КДК установил, что условная дисквалификация стала реальной.

С учетом установленного, а также отмены условной санкции, Гончаренко дисквалифицирован за оскорбление официального лица матча, то есть судьи, на 3 матча. 2 матча – реальная санкция, 1 матч – условная.

Кроме того, Гончаренко оштрафован на 100 тысяч рублей. Для него установлен испытательный срок до конца сезона-2019/20», – заявил Григорьянц.

Отметим, что это не первое подобное действие Гончаренко. Он уже был дисквалифицирован на одну игру за высказывания в адрес арбитра Станислава Васильева в перерыве матча с «Сочи» (3:2).

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