Генеральный директор Александр Медведев высказался о причинах вылета из Лиги чемпионов и о дальнейших целях.

«Связан ли не вылет из еврокубков с тем, что в РПЛ у команды в нынешнем сезоне мало конкуренции и большой отрыв от соперников? Скажу банальность, но конкуренция – главный фактор роста и командного, и индивидуального мастерства.

Если нет конкуренции во внутреннем чемпионате, то в турнире более высокого уровня заиграть на уровне европейских команд трудно. Надо к этому готовиться. Но наш чемпионат, несмотря на отрыв «Зенита», стал более интересным по игре.

Сейчас главное – спокойно проанализировать результаты этой европейской кампании. У нас остаются два турнира – Кубок России и РПЛ. Давно у нас никто не выигрывал два турнира в одном сезоне – «Зенит» ставит задачу победить и там, и там», – сказал Медведев.

«Сели в лужу. Крах европейских надежд; шесть букв, вторая «и» – фиаско». Гендиректор «Зенита» Медведев о вылете из ЛЧ

Вылет «Зенита» мог оправдать только стиль. У команды точно не все «абсолютно нормально»