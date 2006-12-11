Луценко – лучший игрок декабря в РПЛ, Черевченко признан тренером месяца

Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко признан лучшим игроком декабря в РПЛ.
В этом месяце 32-летний форвард провел в чемпионате России две игры, отметившись двумя голами и результативной передачей.
Луценко опередил полузащитника «Ростова» Бактиера Зайнутдинова (2 игры, 2 гола), вратаря «Уфы» Александра Беленова (2 игры, 0 пропущенных голов), хавбека «Рубина» Хвичу Кварацхелию (2 игры, 1 гол, 1 голевая передача) и полузащитника «Уфы» Азера Алиева (2 игры, 1 гол, 1 голевая передача).
Лучшим тренером месяца стал возглавляющий «Арсенал» Игорь Черевченко. Тульский клуб набрал 6 очков в двух матчах и идет на 6-м месте в турнирной таблице.
Черевченко опередил Сергея Семака («Зенит»), Вадима Евсеева («Уфа»), Дмитрия Парфенова («Урал») и Тимура Шипшева («Тамбов»).
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