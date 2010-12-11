Только клубы лиг топ-5 сыграют в плей-офф ЛЧ впервые в истории

«Аталанта» благодаря победе над «Шахтером» (3:0) вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов в дебютном для себя сезоне.

Таким образом, в плей-офф турнира впервые в истории сыграют только представители пяти сильнейших европейских чемпионатов – Англии, Испании, Германии, Италии и Франции.

Кроме того, представители всего пяти разных стран сыграют на этой стадии Лиги чемпионов также впервые.

В плей-офф уже вышли «ПСЖ», «Реал», «Бавария», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Аталанта», «Ювентус», «Ливерпуль», «Наполи», , дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг», «Лион», « и «Валенсия».

Последнюю путевку разыгрывают сегодня «Атлетико» и «Байер».

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