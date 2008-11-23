«Барселона» заработала 106 млн евро в ЛЧ-2018/19. Больше всех

заработала больше всех премиальных в Лиге чемпионов-2018/19.

На заседании Ассоциации европейских клубов (ECA) был утвержден размер выплат командам, официально УЕФА опубликует суммы в ближайшее время.

Каталонцы заработали 94,2 миллиона евро за весь турнир плюс бонус 12 миллионов за выход в полуфинал, где уступили «Ливерпулю» (3:0, 0:4).

Второе место по доходам в Лиге чемпионов занял , проигравший в финале «Ливерпулю» (0:2).

«Барса» получила выгоду благодаря раннему вылету других испанских клубов – «Реала», «Атлетико» и «Валенсии». Большая часть денег этого пула от реализации телеправ досталась сине-гранатовым.

Годом ранее «Барселона», уступившая «Роме» в четвертьфинале (4:1, 0:3), заработала только 57,4 млн.

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