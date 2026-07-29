Неймар отдал шорты и футболку и раздал автографы игрокам «Универсидад Сентраль», обступившим его после матча с «Сантосом» в Кубке Судамерикана
Игроки соперника окружили Неймара после матча в Кубке Судамерикана.
Футболисты венесуэльского «Универсидад Сентраль» подошли к нападающему «Сантоса» Неймару после игры в 1/16 финала Кубка Судамерикана (4:2).
Игроки выстроились в очередь за автографами и сфотографировались, а также получили личные вещи бразильца: один из футболистов забрал его футболку, другой – шорты.
Чтобы не стоять на поле в одних трусах, Неймар завязал на поле выменянную футболку.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: соцсети Кубка Судамерикана
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