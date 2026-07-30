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  4. Товарищеские матчи. «Ливерпуль» обыграл «Рексхэм» в США, «Атлетико» забил 4 гола «Хетафе»

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Товарищеские матчи. «Ливерпуль» обыграл «Рексхэм» в США, «Атлетико» забил 4 гола «Хетафе»
Европейские клубы провели товарищеские матчи в преддверии сезона.

В товарищеских матчах «Боруссия» Дортмунд в гостях уступила «Сересо Осака» (0:1), «Атлетико» разгромил «Хетафе» (4:1), «Ливерпуль» обыграл «Рексхэм» (1:0) в США.

Товарищеские матчи

Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
29 июля 10:00, YANMAR HANASAKA STADIUM
Логотип домашней команды
Сересо Осака
Завершен
1 - 0
0.8xG0.74
Логотип гостевой команды
Боруссия Д
Матч окончен
89’
Риттер
Niko Takahashi Cendagorta   Охата
85’
Okazawa   Eiji Kubo
85’
Накамура   Hayato Okuda
85’
78’
Ридль   Фауст
Sakuragawa   Кида
78’
Иноуэ   Ноборидзато
77’
Yumeki Yokoyama   Yota Komi
77’
Кагава   Uejo
65’
Колс   Travis Takahashi
65’
60’
Лерма   Вессельс
60’
Кабар   Альберт
60’
Беллингем   дос Сантос
60’
Реджани   Мирза
60’
Ян Коуто   Риттер
60’
Инасио   Азхиль
60’
Ямамото   Адже
60’
Гирасси   Фабиу Силва
Накамура   Абе
46’
2тайм
Перерыв
35’
Мане   Ридль
  Sakuragawa
8’
Сересо Осака
Накамура, Иноуэ, Хатанака, Колс, Yumeki Yokoyama, Кагава, Niko Takahashi Cendagorta, Танака, Okazawa, Накамура, Sakuragawa
Запасные: Иноуэ, Колс, Кагава, Накамура, Ken Isibor, Chimezie Kai Ezemuokwe, Yumeki Yokoyama, Okazawa, Fernandes, Koki Nagasoe, Niko Takahashi Cendagorta, Накамура, Sakuragawa
1тайм
Боруссия Д:
Майер, Реджани, Мане, Гаду, Инасио, Ямамото, Кабар, Ян Коуто, Лерма, Беллингем, Гирасси
Запасные: Беллингем, Ян Коуто, Гирасси, Древес, Реджани, Ямамото, Ридль, Мане, Инасио, Кабар, Лерма
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«Байер» Германия – «Генк» Бельгия – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Белосьян (9), 2:0 – Телла (42), 3:0 – Морейра (50), 4:0 – Кофане (53).

«Атлетико» Испания – «Хетафе» Испания – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Лукман (5), 2:0 – Лукман (35), 2:1 – Гутьеррес (40), 3:1 – Ортис (55), 4:0 – Варгас (90).

Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
29 июля 23:30, Yankee Stadium
Логотип домашней команды
Ливерпуль
Завершен
1 - 0
0.9xG1.59
Логотип гостевой команды
Рексхэм
Матч окончен
Мамардашвили   Дэвис
76’
Чемберс   Ндиайе
76’
Собослаи   Сонни-Лэмби
76’
  Нгумоа
75’
63’
Томасон   Какаче
63’
Смит   Броудхед
63’
Киллор-Данн   Кадамартери
63’
О`Брайен   Мур
63’
Дойл   Брант
63’
Скарр   Хайем
Кумас   Райт
63’
63’
Вайнер   Клуворт
63’
Лонгмэн   Джеймс
63’
Джеймс   Добсон
63’
Уорд   Бертон
Рэмзи   Фримпонг
63’
Эллиот   Макконнелл
63’
Ньони   Моррисон
46’
Абе   Джонс
46’
46’
Рэтбоун   Ашфилд
Керкез   Цимикас
46’
Скэнлон   Нгумоа
46’
2тайм
Перерыв
Ливерпуль
Мамардашвили, Керкез, Чемберс, Ндукве, Рэмзи, Собослаи, Ньони, Скэнлон, Эллиот, Абе, Кумас
Запасные: Кумас, Собослаи, Эллиот, Вудмен, Скэнлон, Мамардашвили, Керкез, Чемберс, Рэмзи, Ньони, Абе
1тайм
Рексхэм:
Уорд, Дойл, Скарр, Вайнер, Томасон, О`Брайен, Джеймс, Лонгмэн, Киллор-Данн, Смит, Рэтбоун
Запасные: О`Брайен, Уорд, Вайнер, Джеймс, Барнетт, Мур, Томасон, Рэтбоун, Дойл, Скарр, Лонгмэн, Киллор-Данн, Смит
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?11904 голоса
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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