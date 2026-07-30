Матч окончен
Товарищеские матчи. «Ливерпуль» обыграл «Рексхэм» в США, «Атлетико» забил 4 гола «Хетафе»
Европейские клубы провели товарищеские матчи в преддверии сезона.
В товарищеских матчах «Боруссия» Дортмунд в гостях уступила «Сересо Осака» (0:1), «Атлетико» разгромил «Хетафе» (4:1), «Ливерпуль» обыграл «Рексхэм» (1:0) в США.
Товарищеские матчи
Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
29 июля 10:00, YANMAR HANASAKA STADIUM
Завершен
1 - 0
0.8xG0.74
«Байер» Германия – «Генк» Бельгия – 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Белосьян (9), 2:0 – Телла (42), 3:0 – Морейра (50), 4:0 – Кофане (53).
«Атлетико» Испания – «Хетафе» Испания – 4:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Лукман (5), 2:0 – Лукман (35), 2:1 – Гутьеррес (40), 3:1 – Ортис (55), 4:0 – Варгас (90).
Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
29 июля 23:30, Yankee Stadium
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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