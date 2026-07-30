Товарищеские матчи. «Ливерпуль» обыграл «Рексхэм» в США, «Атлетико» забил 4 гола «Хетафе»

Европейские клубы провели товарищеские матчи в преддверии сезона.

В товарищеских матчах «Боруссия» Дортмунд в гостях уступила «Сересо Осака» (0:1), «Атлетико» разгромил «Хетафе» (4:1), «Ливерпуль» обыграл «Рексхэм » (1:0) в США.

Товарищеские матчи

«Байер » Германия – «Генк » Бельгия – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Белосьян (9), 2:0 – Телла (42), 3:0 – Морейра (50), 4:0 – Кофане (53).

«Атлетико» Испания – «Хетафе» Испания – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Лукман (5), 2:0 – Лукман (35), 2:1 – Гутьеррес (40), 3:1 – Ортис (55), 4:0 – Варгас (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.