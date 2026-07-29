Вратарь «Барсы» Гарсия: «Лига чемпионов – моя цель на сезон, главный клубный трофей. Но не стоит на этом зацикливаться»

Жоан Гарсия: моя цель на сезон-2026/27 – Лига чемпионов.

Вратарь «Барселоны» и сборной Испании Жоан Гарсия заявил, что хочет выиграть Лигу чемпионов в новом сезоне.

– У вас есть цель выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне?

– Да, очевидно. Я в «Барсе» уже год, выиграл Ла Лигу , Суперкубок Испании , а теперь и чемпионат мира [со сборной], и моя цель на сезон-2026/27 – Лига чемпионов, главный трофей на клубном уровне. Я с нетерпением жду этого и ставлю перед собой такую цель.

Зацикливаться на этом тоже не стоит, потому что негативные последствия в случае неудачи могут быть очень серьезными, но цель и желание преуспеть необходимы, потому что мы на это способны, – сказал Гарсия.