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  4. EFC о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Обеспокоены односторонними заявлениями о столь масштабной идее. Призываем к детальным консультациям по вопросам футбольной экосистемы»

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EFC о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Обеспокоены односторонними заявлениями о столь масштабной идее. Призываем к детальным консультациям по вопросам футбольной экосистемы»
EFC о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: призываем к подробным консультациям.

Организация European Football Clubs (Ассоциация европейских клубов) выразила обеспокоенность планами ФИФА продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.

«EFC серьезно озабочены внезапными односторонними брифингами для СМИ и объявлением ФИФА о потенциальной новой корпоративной структуре для коммерциализации определенных футбольных соревнований.

Как организация, представляющая интересы более 850 футбольных клубов, чьи клубы-члены, их игроки и сообщества являются ключевыми участниками футбола во всем мире, не в последнюю очередь в турнирах ФИФА, включая все международные клубные соревнования, заяаляем, что было бы уместно проконсультироваться с EFC по поводу такого масштабного предложения. EFC узнала об этой идее так же, как и большинство заинтересованных сторон в мировом футболе – без предупреждения и через СМИ.

EFC всегда стремится к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами – ФИФА, УЕФА и всеми конфедерациями, национальными ассоциациями, лигами, ассоциациями игроков и болельщиков.

В связи с этим мы призываем к проведению спокойных и детальных консультаций по всем вопросам, затрагивающим футбольную экосистему, а также к внедрению более строгих и прозрачных процессов управления для защиты игры в долгосрочной перспективе. Только так мы сможем создать правильные институциональные рамки и взаимоотношения, необходимые для достижения истинного успеха, стабильности и жизнеспособности футбола», – говорится в заявлении EFC.

EFC (ранее ECA) – независимый орган, представляющий интересы профессиональных футбольных клубов в Европе. Глава оргназиации – президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт European Football Clubs
logoЧемпионат мира по футболу
logoФИФА
logoАссоциация европейских клубов
logoНассер Аль-Хелайфи
logoДжанни Инфантино

Комментарии

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Да Инфантино с Трампом, вообще, сейчас внимания ни на кого не обращают. Бакалейщик и кардинал - великая сила! Попробуйте не одобрить! Или потом не жалейте о своём выборе.
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