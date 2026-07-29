«Инфантино продал душу в случае с фиаско с Балогуном, а теперь продает ЧМ. Отвратительно». Морган о президенте ФИФА
Морган раскритиковал Инфантино за возможную продажу прав на ЧМ.
Британский телеведущий Пирс Морган раскритиковал планы президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.
«Отвратительно. Инфантино продал душу в случае с фиаско с Балогуном, а теперь продает чемпионат мира, как Дель Бой (персонаж ситкома «Дуракам везет» – Спортс’’) без моральных принципов», – написал Морган.
Инфантино предложил странам-членам ФИФА по 40 млн долларов, если они одобрят сделку по продаже части прав на ЧМ внешним инвесторам. У них есть 53 дня на принятие решения
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Пирса Моргана
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