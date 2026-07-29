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«Инфантино продал душу в случае с фиаско с Балогуном, а теперь продает ЧМ. Отвратительно». Морган о президенте ФИФА
Морган раскритиковал Инфантино за возможную продажу прав на ЧМ.

Британский телеведущий Пирс Морган раскритиковал планы президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

«Отвратительно. Инфантино продал душу в случае с фиаско с Балогуном, а теперь продает чемпионат мира, как Дель Бой (персонаж ситкома «Дуракам везет» – Спортс’’) без моральных принципов», – написал Морган. 

Инфантино предложил странам-членам ФИФА по 40 млн долларов, если они одобрят сделку по продаже части прав на ЧМ внешним инвесторам. У них есть 53 дня на принятие решения

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Пирса Моргана
logoДжанни Инфантино
logoФИФА
logoФоларин Балогун
logoСборная США по футболу
logoПирс Морган
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

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Никогда не думал, что в чем-нибудь соглашусь с Морганом. Свершилось!!)))
ОтветВалерий Ярославцев
Никогда не думал, что в чем-нибудь соглашусь с Морганом. Свершилось!!)))
Аналогично ✊
Инфантино ручной пёс Трампа
ОтветXavi6Iniesta8
Инфантино ручной пёс Трампа
морган пес роналду, роналду пес трампа, круговорот псов, весь мир превращается в псарню
ОтветXavi6Iniesta8
Инфантино ручной пёс Трампа
Ему бы усы Гараева и образ завершён.
Походу и ЧМ мира будут проходить раз в два-три года, чтобы больше заработать
ОтветОлег Попов
Походу и ЧМ мира будут проходить раз в два-три года, чтобы больше заработать
В хоккее каждый год играют и ничего
Ответzzzeeerrrooo
В хоккее каждый год играют и ничего
Вот именно, что ничего…совсем ничего из себя не представляет турнир, тем более на фоне Олимпиады условной
Инфантино ждет импичмент. Довыёживался! )
Редкий случай, когда Моргана поддерживаю
Бизнес и ничего личного . Время поганое такое . Все покупается и продается .
Ответгеннадий Богачев
Бизнес и ничего личного . Время поганое такое . Все покупается и продается .
Даже любовь?)
если я скажу, что продал Морган в случае с Роналду, то модераторы рассердятся
Когда душа Инфантино окончательно монетизируется, эти же Морганы наперегонки будут кричать о том, как всё здорово вышло.
ОтветChell
Когда душа Инфантино окончательно монетизируется, эти же Морганы наперегонки будут кричать о том, как всё здорово вышло.
Продал все-таки не душу, а свою жору
Как из букв О, П, Ж, и А, составить слово "душа".
ОтветБиомеханоид
Как из букв О, П, Ж, и А, составить слово "душа".
Да почти получается
Предать анафеме лысого!
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