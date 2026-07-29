Нико Уильямса сфотографировали с женщинами на яхте во время отпуска после ЧМ. Вингер Испании после этого расстался со своей девушкой после двух лет отношений
Нико Уильямс расстался с девушкой после публикации его фото с другими женщинами.
Вингер «Атлетика» и сборной испании Нико Уильямс расстался с девушкой после обнародования его фотографий с другими женщинами, сделанных во время отпуска.
Вскоре после победного для испанцев ЧМ-2026 папарацци запечатлели Уильямса на яхте в компании нескольких женщин, среди которых не было его девушки Айни Гарсии – кадры показали в программе De Lunes a Viernes. В то же время Гарсия отписалась от Нико в соцсетях, сообщает Diario Sport.
Информацию о расставании футболиста с девушкой после двух лет отношений подтвердил ведущий телешоу D Corazon Хавьер де Ойос. В ролике, опубликованном в TikTok, журналист отметил, что Уильямс и Гарсия расстались в хороших отношениях, и между партнерами не было измен.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
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Господи, как скучно вы живёте! В вас пропал дух авантюризма! Вы перестали лазать в окна к любимым женщинам. Вы перестали делать глупости!
Ужас!