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  4. Нико Уильямса сфотографировали с женщинами на яхте во время отпуска после ЧМ. Вингер Испании после этого расстался со своей девушкой после двух лет отношений

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Нико Уильямса сфотографировали с женщинами на яхте во время отпуска после ЧМ. Вингер Испании после этого расстался со своей девушкой после двух лет отношений
Нико Уильямс расстался с девушкой после публикации его фото с другими женщинами.

Вингер «Атлетика» и сборной испании Нико Уильямс расстался с девушкой после обнародования его фотографий с другими женщинами, сделанных во время отпуска.

Вскоре после победного для испанцев ЧМ-2026 папарацци запечатлели Уильямса на яхте в компании нескольких женщин, среди которых не было его девушки Айни Гарсии – кадры показали в программе De Lunes a Viernes. В то же время Гарсия отписалась от Нико в соцсетях, сообщает Diario Sport.

Информацию о расставании футболиста с девушкой после двух лет отношений подтвердил ведущий телешоу D Corazon Хавьер де Ойос. В ролике, опубликованном в TikTok, журналист отметил, что Уильямс и Гарсия расстались в хороших отношениях, и между партнерами не было измен.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
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Комментарии

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все что не забил на ЧМ, сейчас залетит 😁 Благо тут оборона не сопротивляется.
ОтветStreetbor
все что не забил на ЧМ, сейчас залетит 😁 Благо тут оборона не сопротивляется.
Думаю, Нико не очень хочет, чтоб там что-то залетало👀
А вот забить парочку - это пожалуйста
ОтветStreetbor
все что не забил на ЧМ, сейчас залетит 😁 Благо тут оборона не сопротивляется.
На яхтах исторически высокая результативность
Тут только нетленное «Что будем делать? Завидовать!»©️
Красавчик! А как он должен в этом возрасте отдыхать, имея кучу денег? Уже здорово, что не с мужиками на яхте)))
ОтветПлацкарт Вагоныч
Красавчик! А как он должен в этом возрасте отдыхать, имея кучу денег? Уже здорово, что не с мужиками на яхте)))
Ну мужики по братски не скажут, что обманули, заставили, не знали, дайте денег. Скажут просто 20$ это 20$ 😏 а потом шашлыки качалка красота
ОтветПлацкарт Вагоныч
Красавчик! А как он должен в этом возрасте отдыхать, имея кучу денег? Уже здорово, что не с мужиками на яхте)))
Не факт.
Будни богатого гетеросексуала в отпуске
Ответlaidback
Будни богатого гетеросексуала в отпуске
а я не понимаю, наши, что, не люди?!
Господи, как скучно вы живёте! В вас пропал дух авантюризма! Вы перестали лазать в окна к любимым женщинам. Вы перестали делать глупости!
Ужас!
ОтветDin Korso
а я не понимаю, наши, что, не люди?! Господи, как скучно вы живёте! В вас пропал дух авантюризма! Вы перестали лазать в окна к любимым женщинам. Вы перестали делать глупости! Ужас!
Влазить мы перестали в окна. Влазить (
Через лет пять сядет за изнасилование !!!
ОтветAndr.Navik
Через лет пять сядет за изнасилование !!!
не сядет, выплатит компенсации за молчание все кто был на яхте, в том числе и мужикам
хорошо для него, что не женат
ОтветVatikan
хорошо для него, что не женат
И на него найдется своя стюардесса после того как женится).
ОтветVatikan
хорошо для него, что не женат
В наши дни это для большинства хорошо)
не Ванда, и слава богу)
Ответlightrip
не Ванда, и слава богу)
Так она снимала
На его месте должен быть я! (с)
А что там климаксные тетки щебечут? Завидуют?
Логично. Обиделась что её не взяли.
Ответгилберт
Логично. Обиделась что её не взяли.
как посмели без неё?
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