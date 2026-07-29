Круговой о девушках, смотрящих футбол: «Нормально отношусь. Видел, что Леау написал: «Девочки, футбол закончился». Смешно, посмеялся»

Круговой о словах Леау про девушек и футбол: смешно, посмеялся.

Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой поделился мнением о девушках, увлекающихся футболом.

– У Кирилла Брейдо возник конфликт с Надеждой Стрелец.

– Я видел, что это обсуждали, но не посмотрел.

– Как относишься к девушкам, которые пытаются разбираться в футболе? Во время чемпионата мира многие девушки начали смотреть футбол из-за Холанда, Беллингема.

– Я видел, там даже Рафаэл Леау из сборной Португалии написал : «Девочки, футбол закончился». Смешно, кстати. Посмеялся. Нормально отношусь, мне нечего сказать, – сказал Круговой.

Леау выложил сторис с текстом: «Девушки, ЧМ закончился – можно не притворяться, что разбираетесь в футболе». Вингер «Милана» удалил пост после обвинений в сексизме