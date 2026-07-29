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  4. Круговой о девушках, смотрящих футбол: «Нормально отношусь. Видел, что Леау написал: «Девочки, футбол закончился». Смешно, посмеялся»

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Круговой о девушках, смотрящих футбол: «Нормально отношусь. Видел, что Леау написал: «Девочки, футбол закончился». Смешно, посмеялся»
Круговой о словах Леау про девушек и футбол: смешно, посмеялся.

Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой поделился мнением о девушках, увлекающихся футболом.

– У Кирилла Брейдо возник конфликт с Надеждой Стрелец.

– Я видел, что это обсуждали, но не посмотрел.

– Как относишься к девушкам, которые пытаются разбираться в футболе? Во время чемпионата мира многие девушки начали смотреть футбол из-за Холанда, Беллингема.

– Я видел, там даже Рафаэл Леау из сборной Португалии написал: «Девочки, футбол закончился». Смешно, кстати. Посмеялся. Нормально отношусь, мне нечего сказать, – сказал Круговой.

Леау выложил сторис с текстом: «Девушки, ЧМ закончился – можно не притворяться, что разбираетесь в футболе». Вингер «Милана» удалил пост после обвинений в сексизме

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДанил Круговой
logoдевушки и спорт
logoРафаэл Леау
Надежда Стрелец
logoСборная Португалии по футболу
Кирилл Брейдо
logoСпорт-Экспресс
logoЦСКА
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoЭрлинг Холанд
logoДжуд Беллингем

Комментарии

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Есть люди, которые правда считают, что в футболе тяжело разобраться? Ну наверное так думают только комментаторы Матч ТВ, которые готовясь к матчу не могут запомнить 22 фамилии.
Футбол может быть не интересен, но разобраться в нём может кто угодно. Делать из пинания мяча, что то невероятно сложное это смешно.
ОтветМикель Артета 65%
Есть люди, которые правда считают, что в футболе тяжело разобраться? Ну наверное так думают только комментаторы Матч ТВ, которые готовясь к матчу не могут запомнить 22 фамилии. Футбол может быть не интересен, но разобраться в нём может кто угодно. Делать из пинания мяча, что то невероятно сложное это смешно.
Войдите в положение: если помнить 22 слуха и 22 байки, то на фамилии футболистов может и не хватить памяти....
ОтветМикель Артета 65%
Есть люди, которые правда считают, что в футболе тяжело разобраться? Ну наверное так думают только комментаторы Матч ТВ, которые готовясь к матчу не могут запомнить 22 фамилии. Футбол может быть не интересен, но разобраться в нём может кто угодно. Делать из пинания мяча, что то невероятно сложное это смешно.
если вам что-то кажется слишком легким, скорее всего, вы в этом ни черта не понимаете
Даннинг-Крюгер в чистом виде
Какой прекрасный вопрос от журналиста о "девушках, пытающихся разбираться в футболе", и какой адекватный ответ. Я знаю уйму мужиков, которые не то что правило офсайда не знают, но и когда и где вратарь может брать мяч в руки. Уверен, на Матч ТВ есть и такие)
ОтветMarcus-light
Какой прекрасный вопрос от журналиста о "девушках, пытающихся разбираться в футболе", и какой адекватный ответ. Я знаю уйму мужиков, которые не то что правило офсайда не знают, но и когда и где вратарь может брать мяч в руки. Уверен, на Матч ТВ есть и такие)
Мой любимый вопрос от представителей обоих полов был даже не про офсайд, а " а чего это они после перерыва в свои же ворота бегут атаковать?")))
ОтветКан и Баллак сидят в баре
Мой любимый вопрос от представителей обоих полов был даже не про офсайд, а " а чего это они после перерыва в свои же ворота бегут атаковать?")))
Это смешно) Но тут же вопрос опять не столько к женщинам, а вообще к тем, кто в жизни никакой мяч не трогал. Вряд ли, кто играл в волейбол, теннис или водное поло, такое будут спрашивать)
*уселась поудобнее, расправила юбки
Какой ты чувствительный мальчик, Томми.
Половина футболистов профи не все правила знает, а ты от зрителей этого ждёшь
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