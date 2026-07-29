Круговой о девушках, смотрящих футбол: «Нормально отношусь. Видел, что Леау написал: «Девочки, футбол закончился». Смешно, посмеялся»
Круговой о словах Леау про девушек и футбол: смешно, посмеялся.
Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой поделился мнением о девушках, увлекающихся футболом.
– У Кирилла Брейдо возник конфликт с Надеждой Стрелец.
– Я видел, что это обсуждали, но не посмотрел.
– Как относишься к девушкам, которые пытаются разбираться в футболе? Во время чемпионата мира многие девушки начали смотреть футбол из-за Холанда, Беллингема.
– Я видел, там даже Рафаэл Леау из сборной Португалии написал: «Девочки, футбол закончился». Смешно, кстати. Посмеялся. Нормально отношусь, мне нечего сказать, – сказал Круговой.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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