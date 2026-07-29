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  4. Бителло о проклятии «Динамо»: «Я верю только в Бога, его силу. Мы способны конкурировать с «Зенитом» и другими клубами за трофеи»

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Бителло о проклятии «Динамо»: «Я верю только в Бога, его силу. Мы способны конкурировать с «Зенитом» и другими клубами за трофеи»
Бителло заявил, что не верит в проклятие «Динамо».

Полузащитник «Динамо» Бителло высказался о том, что клуб давно не выигрывал трофеев. 

– «Динамо» не становилось чемпионом России уже 50 лет, больше 30 лет не выигрывало Кубок страны. Давит ли на игроков важность взять трофей?

– Возможно, небольшое давление есть. Но мы сконцентрированы на работе, не думаем об этом. В РПЛ много качественных команд, претендующих на чемпионство – мы тоже можем и должны бороться за трофей, это наша цель. Уверен, что мы способны конкурировать с «Зенитом» и другими командами. Сделаем все, чтобы принести клубу долгожданную победу.

– Существует легенда о проклятии «Динамо» – веришь ли ты в такое и как можно снять это проклятие?

– Не верю в проклятия и считаю, что об этом даже не стоит задумываться. Я верю только в Бога, его силу. Все, что нам нужно делать, чтобы выиграть трофей – работать над собой, совершенствоваться. В прошлом сезоне мы очень глупо теряли свои очки на последних минутах, этого нельзя допускать. Если ты будешь думать о проклятиях, ты ничего не добьешься. Это не наш путь, – сказал Бителло

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?10963 голоса
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoДинамо Москва
logoБителло
logoЗенит
религия

Комментарии

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"Бог для меня как сияющий в ночи маяк!" - добавил Бителло.
Есть только один трофей, который достанется Динамо, но для этого нужно, чтоб обнулился Маяковский счетчик.
Парадокс. В проклятия не верит, а в Бога верит) а как же вариант, что эти неудачи - кара небесная?) я б на месте Бителло был бы поаккуратнее, а то вон на днях по словам тренера Машука база сгорела тоже по воле божьей.
ОтветКан и Баллак сидят в баре
Парадокс. В проклятия не верит, а в Бога верит) а как же вариант, что эти неудачи - кара небесная?) я б на месте Бителло был бы поаккуратнее, а то вон на днях по словам тренера Машука база сгорела тоже по воле божьей.
Во-во! Я только хотел написать, что очень странно - верить в Бога, но не верить в проклятия)
ОтветВитальсончик
Во-во! Я только хотел написать, что очень странно - верить в Бога, но не верить в проклятия)
Потому что в Христианстве проклятий быть не может, это ересь
Ну если они будут играть так, как играли в 1 туре с Крыльями, то можно на долго забыть про конкуренцию с Зенитом
Надо было в Краснодаре тогда выгрызать чемпионство. Сейчас уже поезд ушел.
ОтветRailway/
Надо было в Краснодаре тогда выгрызать чемпионство. Сейчас уже поезд ушел.
Он уже третий раз уходит.
Не скажет же он открыто, что верит в маяк?! Грамотный ответ! 😉
Уже видели вашу конкуренцию в первом туре .
Нет никакого проклятия. Есть счётчик в Петровском парке и всё.
Проклятие в руководстве! Прошу моих друзей-аппонентов откликнутся.
Всё это правильно он сказал.
Что с маяком то ?
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