Бителло о проклятии «Динамо»: «Я верю только в Бога, его силу. Мы способны конкурировать с «Зенитом» и другими клубами за трофеи»

Бителло заявил, что не верит в проклятие «Динамо».

Полузащитник «Динамо » Бителло высказался о том, что клуб давно не выигрывал трофеев.

– «Динамо» не становилось чемпионом России уже 50 лет, больше 30 лет не выигрывало Кубок страны. Давит ли на игроков важность взять трофей?

– Возможно, небольшое давление есть. Но мы сконцентрированы на работе, не думаем об этом. В РПЛ много качественных команд, претендующих на чемпионство – мы тоже можем и должны бороться за трофей, это наша цель. Уверен, что мы способны конкурировать с «Зенитом » и другими командами. Сделаем все, чтобы принести клубу долгожданную победу.

– Существует легенда о проклятии «Динамо» – веришь ли ты в такое и как можно снять это проклятие?

– Не верю в проклятия и считаю, что об этом даже не стоит задумываться. Я верю только в Бога, его силу. Все, что нам нужно делать, чтобы выиграть трофей – работать над собой, совершенствоваться. В прошлом сезоне мы очень глупо теряли свои очки на последних минутах, этого нельзя допускать. Если ты будешь думать о проклятиях, ты ничего не добьешься. Это не наш путь, – сказал Бителло .