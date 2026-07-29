Перед матчем женского чемпионата Сан-Паулу вместо гимна Бразилии зазвучал рингтон телефона. Футболистки улыбались, пока не вернули нужную мелодию
Перед матчем женского чемпионата Сан-Паулу случился курьез.
Перед началом матча «Сантос» – «Брагантино» в женском чемпионате бразильского штата Сан-Паулу во время гимна страны случайно зазвонил телефон, и рингтон зазвучал в динамиках.
После этого футболистки начали улыбаться, спустя несколько секунд работники стадиона вернули нужную мелодию.
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Central do Braga
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