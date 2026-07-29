Перед матчем женского чемпионата Сан-Паулу вместо гимна Бразилии зазвучал рингтон телефона. Футболистки улыбались, пока не вернули нужную мелодию

Перед матчем женского чемпионата Сан-Паулу случился курьез.

Перед началом матча «Сантос» – «Брагантино» в женском чемпионате бразильского штата Сан-Паулу во время гимна страны случайно зазвонил телефон, и рингтон зазвучал в динамиках.

После этого футболистки начали улыбаться, спустя несколько секунд работники стадиона вернули нужную мелодию.