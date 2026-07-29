«Милан» купил 20-летнего защитника «Труа» Диавара за 2 млн евро
«Милан» подписал защитника «Труа».
«Милан» объявил о трансфере Санкуна Диавара.
20-летний защитник перешел в итальянский клуб из «Труа» и подписал контракт до 2031 года с опцией продления.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 2 миллиона евро.
В прошлом сезоне француз провел 14 матчей в Лиге 2 и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: acmilan.com/
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Милана»
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