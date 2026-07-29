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  4. «Милан» купил 20-летнего защитника «Труа» Диавара за 2 млн евро

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«Милан» купил 20-летнего защитника «Труа» Диавара за 2 млн евро
«Милан» подписал защитника «Труа».

«Милан» объявил о трансфере Санкуна Диавара.

20-летний защитник перешел в итальянский клуб из «Труа» и подписал контракт до 2031 года с опцией продления. 

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 2 миллиона евро. 

В прошлом сезоне француз провел 14 матчей в Лиге 2 и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: acmilan.com/

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Милана»
logoсерия А Италия
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logoтрансферы
Санкун Диавара
logoМилан
logoлига 1 Франция

Комментарии

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ну вот, цены прям из 90х, одобряю
ОтветVatikan
ну вот, цены прям из 90х, одобряю
Можно было в Серии Б итальянца посильнее найти
Все деньги ушли на Рамуша, теперь будут трансферы за копейки ))
Адекватные цены пошли, такими и должны быт
Совсем за Фр.Лигой не слежу, он в основной состав или в примаверу?
ОтветFelipe63
Совсем за Фр.Лигой не слежу, он в основной состав или в примаверу?
Писали, что будет и там, и там (не в Примавере, а в Футуро). Но Аморим вроде его хотел привлекать к основе.
ОтветИгорь Новиков
Писали, что будет и там, и там (не в Примавере, а в Футуро). Но Аморим вроде его хотел привлекать к основе.
Спасибо! Больше всего хочется на поле чаще Камарду видеть на юниорском уровне просто космические цифры выдавал по гол+пас. Приглядимся и к Диаваре
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