Вице-президент DFB Ватцке о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Многие в Европе считают это посягательством на футбол. Я разделяю эту точку зрения»

В Немецком футбольном союзе выступили против продажи прав на ЧМ.

Вице-президент Немецкого футбольного союза (DFB) Ханс-Йоахим Ватцке высказался о планах президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

«Многие в европейском футболе считают планы ФИФА абсолютным посягательством на футбол. Я разделяю эту точку зрения.

Это переходит черту. С этим согласны многие ассоциации-члены, о чем свидетельствуют мои беседы с [главой УЕФА] Александером Чеферином и другими коллегами в последние дни.

На чемпионате мира 2026 года в Америке шесть европейских команд вышли в четвертьфинал, а три – в полуфинал. Если европейский футбол объединится против этих планов, это будет иметь большое значение», – сказал президент «Боруссии» Дортмунд.