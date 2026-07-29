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  4. Вице-президент DFB Ватцке о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Многие в Европе считают это посягательством на футбол. Я разделяю эту точку зрения»

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Вице-президент DFB Ватцке о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Многие в Европе считают это посягательством на футбол. Я разделяю эту точку зрения»
В Немецком футбольном союзе выступили против продажи прав на ЧМ.

Вице-президент Немецкого футбольного союза (DFB) Ханс-Йоахим Ватцке высказался о планах президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

«Многие в европейском футболе считают планы ФИФА абсолютным посягательством на футбол. Я разделяю эту точку зрения.

Это переходит черту. С этим согласны многие ассоциации-члены, о чем свидетельствуют мои беседы с [главой УЕФА] Александером Чеферином и другими коллегами в последние дни.

На чемпионате мира 2026 года в Америке шесть европейских команд вышли в четвертьфинал, а три – в полуфинал. Если европейский футбол объединится против этих планов, это будет иметь большое значение», – сказал президент «Боруссии» Дортмунд.

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: NTV
logoДжанни Инфантино
Ханс-Йоахим Ватцке
logoЧемпионат мира по футболу
logoФИФА
logoАлександер Чеферин
logoНемецкий футбольный союз
logoбундеслига Германия
logoБоруссия Дортмунд

Комментарии

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Надо просто понимать, что продажа прав означает в будущем не только перерывы на водопой по три минуты, но и концерты бибера с 35-40. А после каждой травмы или замены на поле будут выбегать артисты. Но.... За это, кто согласится, будут получать сотни миллионов. В предыдущей новости, чех, например, сразу сказал, мне все равно на людей, я хочу денег.
Ответel ruso guapo
Надо просто понимать, что продажа прав означает в будущем не только перерывы на водопой по три минуты, но и концерты бибера с 35-40. А после каждой травмы или замены на поле будут выбегать артисты. Но.... За это, кто согласится, будут получать сотни миллионов. В предыдущей новости, чех, например, сразу сказал, мне все равно на людей, я хочу денег.
Нет, это значит вся прибыль от чм теперь будет идти в карман не фифа, которая эти деньги раздает всем футбольным Федерациям на свете, а в карман частного инвестора.

Де-факто, это приватизация ФИФА, ибо Фифа только на чемпионате мира зарабатывает деньги
ОтветАмбарцум Амбарцумян
Нет, это значит вся прибыль от чм теперь будет идти в карман не фифа, которая эти деньги раздает всем футбольным Федерациям на свете, а в карман частного инвестора. Де-факто, это приватизация ФИФА, ибо Фифа только на чемпионате мира зарабатывает деньги
Ты прочитай внимательно ещё раз и подумай. Эти частные инвесторы по итогу будут плясать под дудку одного инвестора, который находится в сша и принадлежат Кушнеру. Инфантино об этом прямо или косвенно, как угодно, заявил. А это значит, что все нарративы, которые были на этом чм в будущем ожидают футбол. Или ты думаешь просто так Инфантино сразу деньги всем предложил?
Европа будет возражать. Это понятно. Инфантино с Дональдом вообще берега потеряли. Только кто, не из Европы, откажется от 40 миллионов? Деньги решают любые проблемы. Голоса европейцев против остальных - нулевые! Примут на ура!
ОтветEvgen Vynokurov
Европа будет возражать. Это понятно. Инфантино с Дональдом вообще берега потеряли. Только кто, не из Европы, откажется от 40 миллионов? Деньги решают любые проблемы. Голоса европейцев против остальных - нулевые! Примут на ура!
Ну, вот тут и увидим силу и характер европейских государств. Совершенно очевидно, как раз европейские сборные для Инфантино наиболее важны в этой схеме. Если Англия, Германия, Испания, Франция и еще десяток сборных поменьше пошлют, вот тут и увидим результат. Но сдается мне, что они снова встанут на колени и поползут куда скажут.
Время сейчас такое, всему есть цена, кто сейчас кричит против, имея полномочия повлиять на этот маразм, переобуются при достижении их финансовых удовлетворений и будут рукоплескать
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