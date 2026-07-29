Вице-президент DFB Ватцке о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Многие в Европе считают это посягательством на футбол. Я разделяю эту точку зрения»
В Немецком футбольном союзе выступили против продажи прав на ЧМ.
Вице-президент Немецкого футбольного союза (DFB) Ханс-Йоахим Ватцке высказался о планах президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.
«Многие в европейском футболе считают планы ФИФА абсолютным посягательством на футбол. Я разделяю эту точку зрения.
Это переходит черту. С этим согласны многие ассоциации-члены, о чем свидетельствуют мои беседы с [главой УЕФА] Александером Чеферином и другими коллегами в последние дни.
На чемпионате мира 2026 года в Америке шесть европейских команд вышли в четвертьфинал, а три – в полуфинал. Если европейский футбол объединится против этих планов, это будет иметь большое значение», – сказал президент «Боруссии» Дортмунд.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: NTV
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Де-факто, это приватизация ФИФА, ибо Фифа только на чемпионате мира зарабатывает деньги