Бителло: «Москва – прекрасный город, один из лучших в мире. Здесь очень чисто, красиво и безопасно. В Бразилии тебя могут ограбить и так далее»

Бителло: в Москве намного безопаснее, чем в Бразилии, это прекрасный город.

Полузащитник «Динамо » Бителло сравнил жизнь в России и Бразилии.

– Как думаешь, почему бразильцам так нравится в России? Наши страны чем-то похожи?

– Наверное, главная причина – безопасность. Здесь намного безопаснее, чем в Бразилии. В Бразилии ты чаще думаешь о том, что с тобой и твоей семьей может что-то произойти, тебя могут ограбить и так далее. Нужно быть более сконцентрированным, выбирать места. В крупных городах в том числе. А в Москве такого нет. Здесь очень чисто, красиво и безопасно.

– Ты уже много раз отметил, что тебе комфортно жить в России. Что тебе больше всего здесь нравится и к чему еще не смог привыкнуть?

– Да, мне в России очень хорошо. Можно сказать, чувствую себя здесь почти как дома. Москва – прекрасный город. Однозначно один из лучших в мире, здесь все доступно и легко. К холоду и снегу тоже уже привык, мне даже нравится.

Единственное, что мне не нравится, это не касается бытовых вопросов, – отсутствие еврокубков. Надеюсь, что скоро это изменится и мы сможем выступать на международном уровне, – сказал Бителло.