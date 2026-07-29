Орангутан пощупал пресс Куарежмы в Дубае. Рикарду задрал футболку перед обезьяной во время семейного похода в зоопарк
Орангутан пощупал пресс Рикарду Куарежмы.
Обезьяна потрогала пресс Рикарду Куарежмы в зоопарке в Дубае.
Экс-футболист «Барселоны» и сборной Португалии приехал туда вместе с семьей. Когда он подошел к вольеру с орангутанами, задрал футболку и показал живот.
Животное подошло и с интересом пощупало пресс 42-летнего Куарежмы.
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: ENSONHABER
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на спортсе жесткий регламент цензуры. если обезьяна потрогала пресс мужику, то это новость для раздела «футбол».
если бы обезьяна потрогала хрен мужику или толпой с ними голыми купалась в ванной, то это новость для раздела « UFC, MMA”