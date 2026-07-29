Орангутан пощупал пресс Куарежмы в Дубае. Рикарду задрал футболку перед обезьяной во время семейного похода в зоопарк

Орангутан пощупал пресс Рикарду Куарежмы.

Обезьяна потрогала пресс Рикарду Куарежмы в зоопарке в Дубае.

Экс-футболист «Барселоны» и сборной Португалии приехал туда вместе с семьей. Когда он подошел к вольеру с орангутанами, задрал футболку и показал живот.

Животное подошло и с интересом пощупало пресс 42-летнего Куарежмы.