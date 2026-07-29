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  4. Орангутан пощупал пресс Куарежмы в Дубае. Рикарду задрал футболку перед обезьяной во время семейного похода в зоопарк

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Орангутан пощупал пресс Куарежмы в Дубае. Рикарду задрал футболку перед обезьяной во время семейного похода в зоопарк
Орангутан пощупал пресс Рикарду Куарежмы.

Обезьяна потрогала пресс Рикарду Куарежмы в зоопарке в Дубае.

Экс-футболист «Барселоны» и сборной Португалии приехал туда вместе с семьей. Когда он подошел к вольеру с орангутанами, задрал футболку и показал живот.

Животное подошло и с интересом пощупало пресс 42-летнего Куарежмы.

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Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: ENSONHABER
видео
ахахаха
logoРикарду Куарежма
животные и спорт
logoвысшая лига Португалия
logoСборная Португалии по футболу

Комментарии

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Новости которые мы заслужили.
ОтветVanyaVanya063
Новости которые мы заслужили.
а чего не так-то?
на спортсе жесткий регламент цензуры. если обезьяна потрогала пресс мужику, то это новость для раздела «футбол».
если бы обезьяна потрогала хрен мужику или толпой с ними голыми купалась в ванной, то это новость для раздела « UFC, MMA”
ОтветТатьяна Павленко_1116979134
а чего не так-то? на спортсе жесткий регламент цензуры. если обезьяна потрогала пресс мужику, то это новость для раздела «футбол». если бы обезьяна потрогала хрен мужику или толпой с ними голыми купалась в ванной, то это новость для раздела « UFC, MMA”
🤣🤣🤣огонь, Татьяна
Хороший обезьян. Приятное видео.
Ответel ruso guapo
Хороший обезьян. Приятное видео.
Не "обезьян", а альтернативный хомо сапиенс
Ответel ruso guapo
Хороший обезьян. Приятное видео.
Да нормальный пацан! Чего Куарежма его пресс не заценил? Мог бы!
Всегда, во время семейного похода, задираю футболку перед обезьяной
Круто, что Рикардо в хорошей форме до сих пор. Почему-то думал, что он забьет на спорт и пустится во все тяжкие. А он 💪🏻, красавчик
Просмотр в Шабаб Аль-Ахли успешно пройден.
Киселек-подумал орангутан)
такие новости я одобряю!
Хорошо хоть за пузо не схватил, повезло.
Вот бы на главную)
Для олдов просто надо было что-то про Куарежму запостить, а то люди забыли что такое загубленные таланты.
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