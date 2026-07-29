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  4. На матч «Балтика» – «Динамо» во 2-м туре РПЛ назначен Танашев. Игру «Зенита» и «Оренбурга» обслужит Кукуляк, «Спартака» и «Ахмата» – Фролов

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На матч «Балтика» – «Динамо» во 2-м туре РПЛ назначен Танашев. Игру «Зенита» и «Оренбурга» обслужит Кукуляк, «Спартака» и «Ахмата» – Фролов
РФС назвал арбитров, которые обслужат матчи 2-го тура РПЛ.

РФС назначил судей на матчи 2-го тура РПЛ.

31 июля (пятница)

«Родина» – «Ростов»: судья – Данил Набока 

Помощники судьи – Дмитрий Семенов, Алексей Ермилов; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Игорь Писанко.

1 августа (суббота)

«Акрон» – «Рубин»: судья – Ян Бобровский 

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Максим Белокур; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Александр Гвардис.

ЦСКА – «Крылья Советов»: судья – Евгений Буланов 

Помощники судьи – Александр Богданов, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Олег Соколов.

«Динамо» Махачкала – «Локомотив»: судья – Сергей Карасев 

Помощники судьи – Андрей Филипкин, Никита Матиеску; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Алексей Резников.

«Балтика» – «Динамо» Москва: судья – Инал Танашев 

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Руслан Шекемов; резервный судья – Михаил Плиско; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Артем Чистяков; инспектор – Виктор Кулагин.

2 августа (воскресенье)

«Оренбург» – «Зенит»: судья – Евгений Кукуляк 

Помощники судьи – Варанцо Петросян, Алексей Ширяев; резервный судья – Матвей Заика; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Владимир Москалев; инспектор – Сергей Французов.

«Краснодар» – «Факел»: судья – Станислав Матвеев 

Помощники судьи – Алексей Лунев, Альмир Хатмуллин; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гончар.

«Ахмат» – «Спартак»: судья – Антон Фролов 

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Эдуард Малый.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт РФС
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logoСпартак
logoФакел
Антон Фролов судья
Евгений Буланов
видеоповторы

Комментарии

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🤡Фролов🤦🤦🤣😂! Так он своей тени на поле боится, Как он будет судить игру в Грозном? Он без ВАР ни одно решение не может принять!!! Самый слабый арбитр в РПЛ на мой взгляд, наравне с Чабаном!!!!
Данил Набока, надеюсь отсудит неплохо.
ОтветАкакий Акакиевич
Удачи ЦСКА!
Действительно, удачи им! Только она и сможет помочь! )))
Мягкотелый Фролов на матче с Ахматом...
ОтветbedLaM
Мягкотелый Фролов на матче с Ахматом...
В каком месте щупал?
Так, уже разобрались, кто чей судья?)
Фролов и Цыганок на Ахмат-Спартак? С ума сошли что ли? Они же поплывут оба от давления с двух сторон)
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