Мовсисян об обсуждении с Обамой геноцида армян: «Я должен был воспользоваться возможностью, о последствиях не думал. Что они могут сделать? Выкинуть меня из Белого дома? Убить?»

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян вспомнил о встрече с экс-президентом США Бараком Обамой.
– У вас есть американский и армянский паспорта. Почему выбрали играть за сборную Армении?
– Потому что я армянин на сто процентов. В США много футболистов, а в Армении – нет. Играть за свою родину – это честь и гордость. У нас было невероятное поколение, и я счастлив, что представлял Армению на больших турнирах.
– Вы даже общались с Бараком Обамой на тему геноцида армян.
– Да, у меня была такая возможность, и я должен был ею воспользоваться. О последствиях не думал – что они могут сделать? Выкинуть меня из Белого дома? Окей. Я уже все там увидел. Убить меня? Нет, конечно.
– В Белом доме вы были. А в Кремле?
– Нет, только на Красной площади, – сказал Мовсисян.
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
А твой Ленин подарил «Турции» Арарат и западную часть Армении, после чего, они его кинули.