Мовсисян об обсуждении с Обамой геноцида армян: «Я должен был воспользоваться возможностью, о последствиях не думал. Что они могут сделать? Выкинуть меня из Белого дома? Убить?»

Мовсисян вспомнил, как обсудил с Обамой геноцид армян.

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян вспомнил о встрече с экс-президентом США Бараком Обамой .

– У вас есть американский и армянский паспорта. Почему выбрали играть за сборную Армении?

– Потому что я армянин на сто процентов. В США много футболистов, а в Армении – нет. Играть за свою родину – это честь и гордость. У нас было невероятное поколение, и я счастлив, что представлял Армению на больших турнирах.

– Вы даже общались с Бараком Обамой на тему геноцида армян.

– Да, у меня была такая возможность, и я должен был ею воспользоваться. О последствиях не думал – что они могут сделать? Выкинуть меня из Белого дома? Окей. Я уже все там увидел. Убить меня? Нет, конечно.

– В Белом доме вы были. А в Кремле?

– Нет, только на Красной площади, – сказал Мовсисян.