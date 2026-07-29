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  4. Мовсисян об обсуждении с Обамой геноцида армян: «Я должен был воспользоваться возможностью, о последствиях не думал. Что они могут сделать? Выкинуть меня из Белого дома? Убить?»

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Мовсисян об обсуждении с Обамой геноцида армян: «Я должен был воспользоваться возможностью, о последствиях не думал. Что они могут сделать? Выкинуть меня из Белого дома? Убить?»
Мовсисян вспомнил, как обсудил с Обамой геноцид армян.

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян вспомнил о встрече с экс-президентом США Бараком Обамой.

– У вас есть американский и армянский паспорта. Почему выбрали играть за сборную Армении?

– Потому что я армянин на сто процентов. В США много футболистов, а в Армении – нет. Играть за свою родину – это честь и гордость. У нас было невероятное поколение, и я счастлив, что представлял Армению на больших турнирах.

– Вы даже общались с Бараком Обамой на тему геноцида армян.

– Да, у меня была такая возможность, и я должен был ею воспользоваться. О последствиях не думал – что они могут сделать? Выкинуть меня из Белого дома? Окей. Я уже все там увидел. Убить меня? Нет, конечно.

– В Белом доме вы были. А в Кремле?

– Нет, только на Красной площади, – сказал Мовсисян.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Комментарии

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Мог бы и попросить Обаму не гадить в наших подъездах, раз была тогда возможность
Ответandrew.p
Мог бы и попросить Обаму не гадить в наших подъездах, раз была тогда возможность
Или хотя бы ключи у него забрать от подъездов
Ответandrew.p
Мог бы и попросить Обаму не гадить в наших подъездах, раз была тогда возможность
Так он за армянские попросил.Там Обама и не гадит.А за российские просить должен Аршавин например.Да, только до Белого дома ему, как до луны.Короче, будут срать.
Забивной был нап, но хрупкий. Что странно: по комплекции - крепкий
Выбрал Армению, потому что там мало футболистов? Типа шансов быть в сборной больше? И зачем тогда пафос толкать, что горд быть армянином
Армяне. Это были далеко не только дашнаки.
А твой Ленин подарил «Турции» Арарат и западную часть Армении, после чего, они его кинули.
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