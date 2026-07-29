40-летний Джеко подпишет новый контракт с «Шальке» на сезон. Клуб вернулся в Бундеслигу
Джеко подпишет новый контракт с «Шальке».
Эдин Джеко проведет еще один сезон в «Шальке».
Клуб из Гельзенкирхена договорился с 40-летнис нападающим о подписании нового контракта. Босниец стал свободным агентом по окончании прошлого сезона, который он провел в этой же команде.
По итогам сезона-2025/26 «Шальке» занял 1-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги и вернулся в высший дивизион Германии. Джеко провел 11 матчей в рамках чемпионата и забил 6 голов.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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