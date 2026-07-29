«Ювентус» арендует Коло-Муани у «ПСЖ» с обязательным выкупом. Сделку закроют в ближайшие двое суток

«Ювентус» близок к подписанию Коло-Муани.

Рандаль Коло-Муани близок к возвращению в «Ювентус ».

Туринский клуб почти согласовал с «ПСЖ » аренду 27-летнего форварда с обязательством выкупа, сообщает RMC Sport. Ожидается, что футболист прибудет в Италию для прохождения медосмотра и подписания контракта в ближайшие 48 часов.

Француз уже выступал за «бьянконери» в сезоне-2024/25. Прошлый сезон он провел в «Тоттенхэме» на правах аренды, отличившись 1 голом в 30 матчах АПЛ.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .