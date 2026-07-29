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  4. «Ювентус» арендует Коло-Муани у «ПСЖ» с обязательным выкупом. Сделку закроют в ближайшие двое суток

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«Ювентус» арендует Коло-Муани у «ПСЖ» с обязательным выкупом. Сделку закроют в ближайшие двое суток
«Ювентус» близок к подписанию Коло-Муани.

Рандаль Коло-Муани близок к возвращению в «Ювентус». 

Туринский клуб почти согласовал с «ПСЖ» аренду 27-летнего форварда с обязательством выкупа, сообщает RMC Sport. Ожидается, что футболист прибудет в Италию для прохождения медосмотра и подписания контракта в ближайшие 48 часов. 

Француз уже выступал за «бьянконери» в сезоне-2024/25. Прошлый сезон он провел в «Тоттенхэме» на правах аренды, отличившись 1 голом в 30 матчах АПЛ.

Подробную статистику игрока можно найти здесь

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
logoвозможные трансферы
logoсерия А Италия
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logoлига 1 Франция
logoРандаль Коло-Муани
logoПСЖ

Комментарии

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Супер 30 игр один гол, достойная замена Опенды!
ОтветВадим Белозёров
Супер 30 игр один гол, достойная замена Опенды!
Которая ещё и вернётся следующим летом...
ОтветВадим Белозёров
Супер 30 игр один гол, достойная замена Опенды!
глупыш его туда отправили в эту апл

сюда в турин он хотел и пришел
Юве продолжает уверенно тонуть
Хороший игрок в целом, немного не повезло с ПСЖ и Тоттенхемом, в Юве смотрелся неплохо.
С такими трансферами и дальше будут бороться максимум за 3-4 место, ни о каких скудетто можно и не мечтать, когда лучший форвард, которого можешь себе позволить, это деревянный РКМ с 1 голом в сезоне. Лучше бы молодёжь свою подтянули, чем выкидывать вот так деньги на ветер, глядишь что-то и вышло бы.
ОтветGreat Again
С такими трансферами и дальше будут бороться максимум за 3-4 место, ни о каких скудетто можно и не мечтать, когда лучший форвард, которого можешь себе позволить, это деревянный РКМ с 1 голом в сезоне. Лучше бы молодёжь свою подтянули, чем выкидывать вот так деньги на ветер, глядишь что-то и вышло бы.
Да лучше уж Влаховича вернули бы. Тот, хотя бы, бесплатный. И мало кому нужный, как оказалось.
Ответд к.не.
Да лучше уж Влаховича вернули бы. Тот, хотя бы, бесплатный. И мало кому нужный, как оказалось.
С Влаховичем скорее вопрос принципа, чел уверенно до последнего отвергал все предложенные контракты, а сейчас никому не нужен и мечтает о Барсе. Так же было с Дибалой, который хотел больше денег, а в итоге пришлось идти в Рому на меньшую сумму, чем ему предлагал Юве.
Есть чуйка что если Париж Барколя продают - пойдут взрывать рынок и заберут Майкла Олисе

Как будто сейчас сложился идеальный шанс для громкой покупки:

1. Продажа Барколя не имеет никакого смысла без замены, в атеке недокомплект. А Диаманде ушел в Реал (Кстати тем самым убрав конкурента за Олисе)

2. Продажи Рамоша, Коло-Муани (держим в уме), Ли Кана принесли около 150 лямов, продажа Барколя принесет 100 (ну около) итого 250 лямов уже есть на трансфер без доп. вложений. Накинь сверху 50 лямов и бомби рынок , от 300 Мюнхен не откажется, а ПСЖ считай всю сумму отбивает продажами только.

3. Даже без учета продаж у ПСЖ очень хороший баланс , крупно не тратились давно а 2 победы в ЛЧ и финал КЧМ принес достаточно бабла. Трать нехочу!

4. кто-то там Пересу хотел отомстить , по-моему это будет куда весомее ненужного Родри )))
Ответds-light.disaine
Есть чуйка что если Париж Барколя продают - пойдут взрывать рынок и заберут Майкла Олисе Как будто сейчас сложился идеальный шанс для громкой покупки: 1. Продажа Барколя не имеет никакого смысла без замены, в атеке недокомплект. А Диаманде ушел в Реал (Кстати тем самым убрав конкурента за Олисе) 2. Продажи Рамоша, Коло-Муани (держим в уме), Ли Кана принесли около 150 лямов, продажа Барколя принесет 100 (ну около) итого 250 лямов уже есть на трансфер без доп. вложений. Накинь сверху 50 лямов и бомби рынок , от 300 Мюнхен не откажется, а ПСЖ считай всю сумму отбивает продажами только. 3. Даже без учета продаж у ПСЖ очень хороший баланс , крупно не тратились давно а 2 победы в ЛЧ и финал КЧМ принес достаточно бабла. Трать нехочу! 4. кто-то там Пересу хотел отомстить , по-моему это будет куда весомее ненужного Родри )))
Вы абсолютно правы. Вероятность такая существует, тем более, пару месяцев назад Олисе сам проговаривался о таком переходе.
хорошая сделка для всех сторон
В первый раз не впечатлил, надеюсь при Спалетти заиграет
ОтветZidane 21
В первый раз не впечатлил, надеюсь при Спалетти заиграет
ого. Его можно сказать из-за той удачной аренды в Юве и хотят вернуть..
Он должен был Золотой мяч взять и бутсу?
ОтветDzmitry Lavysh
ого. Его можно сказать из-за той удачной аренды в Юве и хотят вернуть.. Он должен был Золотой мяч взять и бутсу?
я бы глянул на тебя в качестве манингера

кто пойдет в ле если нет лч

это самый тру варик на рынке

альтернативы
Серлот полено за 40
Влахович который клянчит 8 лямов
или там Пеллигрино неопытный

выбор очевиден
38 обязательный выкуп в случае попадания в зону уефа + 12 лямов бонусы различного рода , получается за Рамоша, Канга и Муани ПСЖ получит 180 лямов гдето, жестко
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