«Ювентус» арендует Коло-Муани у «ПСЖ» с обязательным выкупом. Сделку закроют в ближайшие двое суток
«Ювентус» близок к подписанию Коло-Муани.
Рандаль Коло-Муани близок к возвращению в «Ювентус».
Туринский клуб почти согласовал с «ПСЖ» аренду 27-летнего форварда с обязательством выкупа, сообщает RMC Sport. Ожидается, что футболист прибудет в Италию для прохождения медосмотра и подписания контракта в ближайшие 48 часов.
Француз уже выступал за «бьянконери» в сезоне-2024/25. Прошлый сезон он провел в «Тоттенхэме» на правах аренды, отличившись 1 голом в 30 матчах АПЛ.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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сюда в турин он хотел и пришел
Как будто сейчас сложился идеальный шанс для громкой покупки:
1. Продажа Барколя не имеет никакого смысла без замены, в атеке недокомплект. А Диаманде ушел в Реал (Кстати тем самым убрав конкурента за Олисе)
2. Продажи Рамоша, Коло-Муани (держим в уме), Ли Кана принесли около 150 лямов, продажа Барколя принесет 100 (ну около) итого 250 лямов уже есть на трансфер без доп. вложений. Накинь сверху 50 лямов и бомби рынок , от 300 Мюнхен не откажется, а ПСЖ считай всю сумму отбивает продажами только.
3. Даже без учета продаж у ПСЖ очень хороший баланс , крупно не тратились давно а 2 победы в ЛЧ и финал КЧМ принес достаточно бабла. Трать нехочу!
4. кто-то там Пересу хотел отомстить , по-моему это будет куда весомее ненужного Родри )))
Он должен был Золотой мяч взять и бутсу?
кто пойдет в ле если нет лч
это самый тру варик на рынке
альтернативы
Серлот полено за 40
Влахович который клянчит 8 лямов
или там Пеллигрино неопытный
выбор очевиден