Воробьев о переходе в «Краснодар»: «Всегда приятно вернуться в родной клуб, еще и дебютировать с победы. С «Локомотивом» тепло попрощались, пожелали друг другу удачи»

Воробьев о переходе в «Краснодар»: вернуться в родной клуб всегда приятно.

Нападающий «Краснодара » Дмитрий Воробьев поделился эмоциями от возвращения в клуб.

Этим летом Воробьев, являющийся воспитанником академии «Краснодара», перешел в команду из «Локомотива».

– Помните эмоции, когда узнали, что «Краснодар» собирается вас выкупить?

– Конечно. Тогда вместе с семьей решили, что едем домой. Всегда приятно вернуться в родной клуб, так еще и дебютировать с победы над «Рубином». Все молодцы, хорошо отработали.

Спасибо команде, приняли меня очень здорово, все подсказывают. Думаю, адаптация пройдет быстро.

– Как попрощались с «Локомотивом»?

– Перед тренировкой всех собрал, тепло попрощались и пожелали друг другу удачи, – сказал Воробьев.