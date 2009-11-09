Тедеско о желтых карточках: «Если их дают за эмоции, футбол заканчивается. В Германии пропускал бы по 10 матчей»

Главный тренер Доменико Тедеско подвел итоги матча 16-го тура РПЛ с Советов» (2:0), передает корреспондент Sports.ru Глеб Чернявский.

– Мы рады, что смогли сегодня победить. До этого «Спартак» не побеждал дома 5 или 6 матчей подряд. Хорошо играли, нужно было еще забивать. Были моменты и в первом тайме, и во втором. Я считаю, что в первом тайме нас лишили пенальти.

– Почему выпустили Гапонова, а не поменяли схему?

– Илья заслужил место в составе, прекрасно работал с самого моего появления. Две недели назад он подошел ко мне и попросил сыграть за вторую команду. Это много говорит об игроке, что он хочет расти. Мы могли поменять схему, могли опустить Крала в оборону, но сегодня был черед и день Ильи, он отлично себя показал.

– Бакаев теперь штатный пенальтист? Это ваша установка или его инициатива?

– Я ребятам и так много всего говорю, поэтому решать, кто будет бить пенальти, – это их выбор. Бывает, футболист чувствует, что он может забить. Не вижу проблемы менять пенальтиста, если другой игрок более уверен в себе.

– Не боитесь, что матч с «Зенитом» придется наблюдать с трибуны?

– Нет, ничего не боюсь. По поводу карточек могу сказать, что не знаю, почему их показывают.

Если дают карточки за прыжки в технической зоне, за эмоции, то футбол заканчивается. Если бы мне в Германии такие показывали, то пропускал бы 10 матчей за сезон. Да, я выбежал на поле сегодня, но игра была остановлена, не вижу никакой логики в решении показать карточку.

– Вам не сложно было делать замены? Казалось, сегодня это был трудный выбор.

– Да, вы правы. Все замены были сделаны только потому, что ребята выложились и устали, каждый раз это был сложный выбор.

– Третий соперник подряд «зеркалит» вашу схему. Не смущает?

– Это стало сюрпризом. Причем мне сказали, что «Крылья» выйдут по схеме 4-2-3-1, что могу не сомневаться. Вышли и сыграли, да.

– Это пятая игра под вашим руководством, вы совсем не создаете остроту и опасные моменты после штрафных и угловых. Почему?



– Вы не правы, мы сегодня забили со стандарта – с пенальти, до этого тоже забили с пенальти. Мы много и плотно работаем над стандартами, но тут многое зависит от подачи.

Сегодня на стандартах правильно действовали, правильно открывались, просто мяч не доходил. Но повторюсь, что работа над стандартами ведется плотная, – сказал Тедеско.