«Ростов» проиграл «Тамбову» (1:2) и лишится 2-го места

«Ростов» проиграл «Тамбову» (1:2) в 16-м туре Премьер-лиги.

Ростовчане с 30 очками остаются на 2-м месте в таблице, но опустятся ниже после матча «Локомотива» с «Краснодаром».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

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