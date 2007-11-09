«Ростов» проиграл «Тамбову» (1:2) и лишится 2-го места

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«Ростов» проиграл «Тамбову» (1:2) в 16-м туре Премьер-лиги.

Ростовчане с 30 очками остаются на 2-м месте в таблице, но опустятся ниже после матча «Локомотива» с «Краснодаром».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ростов – Тамбов 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
9 ноября, 16.30, «Ростов-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 7 Сигурдарсон, 1:1 – 52 Мелкадзе, 1:2 – 70 Обухов.
РостовБабурин, Хаджикадунич, Чернов, Сигурдссон, Козлов, Зайнутдинов, Ионов, Глебов, Байрамян, Сигурдарсон (Долгов, 77), Шомуродов.
ТамбовШелия, Ойеволе (Таказов, 86), Осипенко, Грицаенко, Тетрашвили, Карасев (Чуперка, 81), Килин, Мелкадзе (Хосонов, 78), Костюков, Рыбин, Обухов.
Предупреждения:
Осипенко (33), Костюков (41), Сигурдарсон (56), Хаджикадунич (60), Мелкадзе (64), Ойеволе (82).

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