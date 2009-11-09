Мешков удалил двух игроков «Крыльев» в матче против «Спартака»

Арбитр Виталий Мешков удалил двух игроков «Крыльев Советов» в матче 16-го тура РПЛ против (0:2, второй тайм).

На 70-й минуте матча полузащитник Срджан Мияилович ударил нападающего «Спартака» под колено после того, как проиграл борьбу за мяч. Мешков сначала консультировался с ассистентами ВАР, однако затем посмотрел повторы сам и показал игроку «Крыльев» прямую красную карточку.

На 81-й минуте защитник «Крыльев» Максим Карпов выбил мяч из пустых ворот рукой, за что получил прямую красную карточку. Назначенный после этого пенальти реализовал Зелимхан Бакаев.

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