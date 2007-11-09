НХЛ. «Тампа» и «Баффало» играют в Стокгольме, «Вашингтон» примет «Вегас», «Питтсбург» – «Чикаго»

сыграет с «Баффало» в Стокгольме на «Глобен-Арене» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

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