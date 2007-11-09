НХЛ. «Тампа» и «Баффало» играют в Стокгольме, «Вашингтон» примет «Вегас», «Питтсбург» – «Чикаго»

Теги результаты Питтсбург Айлендерс Филадельфия Баффало Оттава Монреаль Торонто Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Флорида Нэшвилл Сент-Луис Коламбус Чикаго Миннесота Калгари Колорадо Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона НХЛ Вегас Глобен-Арена NHL Global Series Хоккей

«Тампа» сыграет с «Баффало» в Стокгольме на «Глобен-Арене» в матче регулярного чемпионата НХЛ. 

НХЛ

Регулярный чемпионат

Тампа-Бэй – Баффало 0:0 (1 период)
Дата проведения
9 ноября, 21.00, «Глобен-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Айлендерс – Флорида 1:0 (1 период)
Дата проведения
9 ноября, 21.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Барзэл (Брассар, Нелсон)

 

Монреаль – Лос-Анджелес
Дата проведения
10 ноября, 03.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Торонто – Филадельфия
Дата проведения
10 ноября, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вашингтон – Вегас
Дата проведения
10 ноября, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Каролина
Дата проведения
10 ноября, 03.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Чикаго
Дата проведения
10 ноября, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Миннесота
Дата проведения
10 ноября, 04.00, «Gila River Arena»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Коламбус
Дата проведения
10 ноября, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Сент-Луис
Дата проведения
10 ноября, 06.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Нэшвилл
Дата проведения
10 ноября, 06.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ 

🤩 Читайте лучший хоккейный инстаграм! Там много Овечкина, Панарина, а еще разные игры и конкурсы 🙌

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья