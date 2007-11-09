НХЛ. «Тампа» и «Баффало» играют в Стокгольме, «Вашингтон» примет «Вегас», «Питтсбург» – «Чикаго»

«Тампа» сыграет с «Баффало» в Стокгольме на «Глобен-Арене» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 ноября, 21.00, «Глобен-Арена»
- Дата проведения
- 9 ноября, 21.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 10 ноября, 03.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 10 ноября, 03.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 10 ноября, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 10 ноября, 03.00, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 10 ноября, 03.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 10 ноября, 04.00, «Gila River Arena»
- Дата проведения
- 10 ноября, 05.00, «Pepsi Center»
- Дата проведения
- 10 ноября, 06.00, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 10 ноября, 06.30, «SAP Center at San Jose»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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