Чемпионат Германии. «Бавария» против дортмундской «Боруссии», «РБ Лейпциг» в гостях у «Герты»

Матч «Кельн» – «Хоффенхайм» (1:2) открыл в пятницу 11-й тур чемпионата Германии.
В субботу «Бавария» примет дортмундскую «Боруссию», «Герта» сыграет с «РБ Лейпциг». В воскресенье «Фрайбург» встретится с «Айнтрахтом».
Чемпионат Германии
11-й тур
- Дата проведения
- 9 ноября, 17.30, «Бентелер-Арена»
- Дата проведения
- 9 ноября, 17.30, «Фелтинс-Арена»
- Дата проведения
- 9 ноября, 17.30, «Опель-Арена»
- Дата проведения
- 9 ноября, 17.30, «Олимпияштадион»
- Дата проведения
- 9 ноября, 20.30, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 10 ноября, 15.30, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 10 ноября, 17.30, «Фольксваген-Арена»
- Дата проведения
- 10 ноября, 20.00, «Шварцвальд-Штадион»
- Дата проведения
- 8 ноября, 22.30, «РейнЭнергиШтадион»
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Кельн –
Хорн, Борнаув (Шиндлер, 83), Хорхе Мере, Чихос, Эхизибуэ, Схири (Верстрате, 70), Хектор, Якобс, Шауб (Дрекслер, 79), Теродде, Кордоба.
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Хоффенхайм –
Бауманн, Пош, Фогт, Хюбнер, Гриллич, Кадержабек, Сков, Руди, Рупп (Адамян, 46), Бебу (Стафилидис, 74), Локадия.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.