Чемпионат Германии. «Бавария» против дортмундской «Боруссии», «РБ Лейпциг» в гостях у «Герты»

Матч «Кельн» – «Хоффенхайм» (1:2) открыл в пятницу 11-й тур чемпионата Германии.

В субботу примет дортмундскую «Боруссию», «Герта» сыграет с . В воскресенье «Фрайбург» встретится с «Айнтрахтом».

Чемпионат Германии

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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