🦊«Лестер» победил «Арсенал» и вышел на 2-е место в АПЛ

«Лестер» в домашнем матче 12-го тура АПЛ выиграл у «Арсенала» (2:0).
Команда тренера Брендана Роджерса после этой победы вышла на 2-е место в чемпионате Англии.
У «Лестера» и «Челси» по 26 очков, но «лисы» опережают соперника по дополнительным показателям.
«Манчестер Сити» имеет матч в запасе и завтра сыграет с «Ливерпулем».
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 9 ноября, 20.30, «Кинг Пауэр»
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Лестер –
Шмейхель, Чилуэлл, Эванс, Рикарду Перейра, Сеюнджю, Мэддисон, Ндиди, Тилеманс, Барнс (Прат, 74), Перес (Грэй, 60), Варди.
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Арсенал –
Лено, Бельерин, Холдинг (Пепе, 77), Давид Луиз, Чемберс, Торрейра (Уиллок, 80), Гендузи, Озил, Колашинац, Обамеянг, Ляказетт.