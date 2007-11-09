🦊«Лестер» победил «Арсенал» и вышел на 2-е место в АПЛ

Теги премьер-лига Англия Арсенал Лестер Брендан Роджерс Футбол

«Лестер» в домашнем матче 12-го тура АПЛ выиграл у «Арсенала» (2:0).

Команда тренера Брендана Роджерса после этой победы вышла на 2-е место в чемпионате Англии.

У «Лестера» и «Челси» по 26 очков, но «лисы» опережают соперника по дополнительным показателям.

«Манчестер Сити» имеет матч в запасе и завтра сыграет с «Ливерпулем».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Лестер – Арсенал 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
9 ноября, 20.30, «Кинг Пауэр»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 68 Варди, 2:0 – 75 Мэддисон.
ЛестерШмейхель, Чилуэлл, Эванс, Рикарду Перейра, Сеюнджю, Мэддисон, Ндиди, Тилеманс, Барнс (Прат, 74), Перес (Грэй, 60), Варди.
АрсеналЛено, Бельерин, Холдинг (Пепе, 77), Давид Луиз, Чемберс, Торрейра (Уиллок, 80), Гендузи, Озил, Колашинац, Обамеянг, Ляказетт.
Предупреждения:
Эванс (55), Бельерин (88).

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