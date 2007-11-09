🦊«Лестер» победил «Арсенал» и вышел на 2-е место в АПЛ

«Лестер» в домашнем матче 12-го тура АПЛ выиграл у «Арсенала» (2:0).

Команда тренера Брендана Роджерса после этой победы вышла на 2-е место в чемпионате Англии.

У «Лестера» и «Челси» по 26 очков, но «лисы» опережают соперника по дополнительным показателям.

«Манчестер Сити» имеет матч в запасе и завтра сыграет с «Ливерпулем».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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