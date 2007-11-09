🔴«Бавария» разнесла «Боруссию» Дортмунд (4:0) и вышла на 3-е место в Бундеслиге

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«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию» (4:0) в матче 11-го тура Бундеслиги.

Мюнхенцы проводили первый матч в чемпионате после отставки Нико Ковача. Команда набрала 21 очко и вышла на 3-е место в турнирной таблице.

На Sports.ru можно было посмотреть видеотрансляцию матча в прямом эфире. Также была доступна текстовая онлайн-трансляция этой игры.

Бавария – Боруссия Д 4:0 (1:0, 3:0)
Дата проведения
9 ноября, 20.30, «Альянц-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 17 Левандовски, 2:0 – 47 Гнабри, 3:0 – 76 Левандовски, 4:0 – 80, автогол Хуммельс.
БаварияНойер, Киммих, Алаба, Павар, Горетцка (Алькантара, 72), Мартинес, Гнабри (Коутиньо, 70), Дэвис, Коман (Перишич, 76), Левандовски, Мюллер.
Боруссия ДБюрки, Хакими, Аканджи, Хуммельс, Шульц, Гетце (Ройс, 61), Вайгль (Пако Алькасер, 61), Брандт, Витцель, Азар, Санчо (Геррейру, 36).
Предупреждения:
Ройс (63), Коман (67), Киммих (90).

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