🔴«Бавария» разнесла «Боруссию» Дортмунд (4:0) и вышла на 3-е место в Бундеслиге

«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию» (4:0) в матче 11-го тура Бундеслиги.
Мюнхенцы проводили первый матч в чемпионате после отставки Нико Ковача. Команда набрала 21 очко и вышла на 3-е место в турнирной таблице.
На Sports.ru можно было посмотреть видеотрансляцию матча в прямом эфире. Также была доступна текстовая онлайн-трансляция этой игры.
- Дата проведения
- 9 ноября, 20.30, «Альянц-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 17 Левандовски, 2:0 – 47 Гнабри, 3:0 – 76 Левандовски, 4:0 – 80, автогол Хуммельс.
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Бавария –
Нойер, Киммих, Алаба, Павар, Горетцка (Алькантара, 72), Мартинес, Гнабри (Коутиньо, 70), Дэвис, Коман (Перишич, 76), Левандовски, Мюллер.
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Боруссия Д –
Бюрки, Хакими, Аканджи, Хуммельс, Шульц, Гетце (Ройс, 61), Вайгль (Пако Алькасер, 61), Брандт, Витцель, Азар, Санчо (Геррейру, 36).