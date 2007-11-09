🔴«Бавария» разнесла «Боруссию» Дортмунд (4:0) и вышла на 3-е место в Бундеслиге

«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию» (4:0) в матче 11-го тура Бундеслиги.

Мюнхенцы проводили первый матч в чемпионате после отставки Нико Ковача. Команда набрала 21 очко и вышла на 3-е место в турнирной таблице.

На Sports.ru можно было посмотреть видеотрансляцию матча в прямом эфире. Также была доступна текстовая онлайн-трансляция этой игры.

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