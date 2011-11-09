Украинская биатлонистка Меркушина: «Не хочу на себе испытывать российскую систему, когда готовишься к отборам, а потом не можешь на уровне пробежать весь сезон»

Украинская биатлонистка рассказала о подготовке к новому сезону.

«Адаптация с роллеров на снег прошла очень успешно, потому что мы распланировали так, что приедем в Норвегию и первые три дня будем заниматься больше организационными вопросами.

Далее мы поехали в Домбас (Норвегия), там была возможность кататься по равнине, без напряжения, без поднятия пульса. Очень много работали над техникой. В Домбасе были шикарные условия, классная трасса, очень хорошие люди, которые с удовольствием помогали нам во всем, прислушиваясь к нашему мнению по поводу рельефа трассы.

К стартам в Шушене мы специально, естественно, не подводимся. Я не хочу на себе испытывать российскую систему, когда готовишься только к отборам, а потом не можешь на уровне пробежать весь сезон. До чемпионата мира еще очень долго, и я не вижу смысла входить в форму за две недели до старта Кубка мира.

Меня не пугают возможные итоги отбора, не пугает перспектива Кубка IBU, потому что это также неплохая возможность посоревноваться, завоевать хрустальный глобус, к примеру. В свое время у меня это почти получилось, когда я бегала последний год по юниоркам, и даже какое-то время шла второй в общем зачете.

Колени меня, слава Богу, не беспокоят. Благодаря плавному входу в лыжный сезон и аккуратной работе летом с коленями пока что все нормально», – сказала Меркушина.

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