UFC Москва: Забит – Каттар, Волков – Харди и другие бои

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Вечером субботы в Москве на «ЦСКА Арене» состоится турнир UFC Fight Night 163.

В главном бою вечера встретятся полулегковесы Забит Магомедшарипов (17-1) и Келвин Каттар (20-3). Начало турнира в 19:00, основной кард – в 22:00.

Мейнкард:

  • Александр Волков (30-7) – Грег Харди (5-1), тяжелый вес;
  • Зелим Имадаев (8-1) – Дэнни Робертс (16-5), полусредний вес;
  • Хадис Ибрагимов (8-1) – Эд Херман (24-14), полутяжелый вес;
  • Рамазан Эмеев (18-3) – Энтони Рокко Мартин (16-5), полусредний вес;
  • Шамиль Гамзатов (13-0) – Клидсон Абреу (15-3), полутяжелый вес.

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