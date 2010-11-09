UFC Москва: Забит – Каттар, Волков – Харди и другие бои

Вечером субботы в Москве на «ЦСКА Арене» состоится турнир 163.

В главном бою вечера встретятся полулегковесы (17-1) и Келвин Каттар (20-3). Начало турнира в 19:00, основной кард – в 22:00.

Мейнкард:

(30-7) – Грег Харди (5-1), тяжелый вес;

(8-1) – Дэнни Робертс (16-5), полусредний вес;

Хадис Ибрагимов (8-1) – Эд Херман (24-14), полутяжелый вес;

(18-3) – Энтони Рокко Мартин (16-5), полусредний вес;

Шамиль Гамзатов (13-0) – Клидсон Абреу (15-3), полутяжелый вес.

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