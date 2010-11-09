UFC Москва: Забит – Каттар, Волков – Харди и другие бои

Вечером субботы в Москве на «ЦСКА Арене» состоится турнир UFC Fight Night 163.
В главном бою вечера встретятся полулегковесы Забит Магомедшарипов (17-1) и Келвин Каттар (20-3). Начало турнира в 19:00, основной кард – в 22:00.
Мейнкард:
- Александр Волков (30-7) – Грег Харди (5-1), тяжелый вес;
- Зелим Имадаев (8-1) – Дэнни Робертс (16-5), полусредний вес;
- Хадис Ибрагимов (8-1) – Эд Херман (24-14), полутяжелый вес;
- Рамазан Эмеев (18-3) – Энтони Рокко Мартин (16-5), полусредний вес;
- Шамиль Гамзатов (13-0) – Клидсон Абреу (15-3), полутяжелый вес.
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