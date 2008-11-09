Гран-при Китая. Щербакова, Туктамышева и Самодурова выступят с произвольными программами

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Сегодня на Гран-при Китая по фигурному катанию женщины выступят с произвольными программами. После короткой лидирует россиянка Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева – 4-я, Софья Самодурова – 5-я.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

Shiseido Cup of China

Чунцин, Китай

Женщины

Произвольная программа

Начало – 11.30 по московскому времени, трансляция – Первый канал (сайт)

Первая разминка

1. Кайлани Крейн (Австралия)
2. Чэнь Хунъи (Китай)
3. Юйцзинь Чой (Южная Корея)
4. И Кристи Лен (Гонконг) 
5. Ю Ен (Южная Корея) 
6. И Су (Китай)

Вторая разминка

7. Софья Самодурова (Россия) – 12.32
8. Елизавета Туктамышева (Россия) – 12.39
9. Марин Хонда (Япония)
10. Эмбер Гленн (США)
11. Сатоко Мияхара (Япония)
12. Анна Щербакова (Россия) – 13.11

Положение после короткой программы

1. Анна Щербакова (Россия) – 73,51
2. Сатоко Мияхара (Япония) – 68,91
3. Эмбер Гленн (США) – 67,69
4. Елизавета Туктамышева (Россия) – 65,57
5. Софья Самодурова (Россия) – 63,99
6. Марин Хонда (Япония) – 61,73
7. Ю Ен (Южная Корея) – 61,49
8. И Кристи Лен (Гонконг) – 53,90
9. И Су (Китай) – 53,19
10. Кайлани Крейн (Австралия) – 53,01
11. Чэнь Хунъи (Китай) – 49,44
12. Чхве Лю Чин (Южная Корея) – 48,75

Расписание трансляций Гран-при Китая-2019 по фигурному катанию

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