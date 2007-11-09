Артем Дзюба: «Черышев просился в «Зенит», но я сказал: «Пыли за бугром, родной. Нам нужны там люди»

Форвард Артем Дзюба пошутил о том, что полузащитник «Валенсии» просился в клуб из Санкт-Петербурга.

– Правда ли, что ты просился в «Валенсию» через Дениса?

– Это он просился в «Зенит». Я ему говорю: «Не надо, Денис, играй, пыли за бугром, родной. Нам нужны там люди».

– Кто же из вас врет?

– Я бы через Гарая попросился. Что, Денис там что-то решает, я не могу понять? Он больше по «Реалу» решает.

(Обращается к Черышеву) Кстати, с первым голом вас, сударь. Смотрели, хлопали.

– А ты следишь за нашими легионерами?

– Конечно, конечно. Сашка Головин радует – то красной карточкой, то голиком, – сказал Дзюба.