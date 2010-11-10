«Барса» вернулась на 1-е место в Ла Лиге, разгромив «Сельту» благодаря хет-трику Месси

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«Барселона» в гостях победила «Сельту» (4:1) в матче 13-го тура Ла Лиги.

Хет-трик на счету форварда Лионеля Месси.

После этой победы «Барселона» набрала 25 очков и вернулась на 1-е место в Ла Лиге, опережая «Реал» по дополнительным показателям.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Барселона – Сельта 4:1 (2:1, 2:0)
Дата проведения
9 ноября, 23.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 23, пенальти Месси, 1:1 – 42 Оласа, 2:1 – 45 Месси, 3:1 – 48 Месси, 4:1 – 85 Бускетс.
Барселонатер Стеген, Фирпо, Умтити, Семеду (Бускетс, 23), Серджи Роберто, де Йонг, Артур, Фати (Дембеле, 46), Пике, Гризманн (Суарес, 73), Месси.
СельтаРубен Бланко, Оласа, Араухо, Айду, Жунка, Бельтран, Диоп (Фернандес, 81), Систо (Мендес, 64), Лоботка (Денис Суарес, 76), Мальо, Аспас.
Предупреждения:
Умтити (25), Месси (40), Бельтран (45), Серджи Роберто (52), Бускетс (88).

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