«Барса» вернулась на 1-е место в Ла Лиге, разгромив «Сельту» благодаря хет-трику Месси

«Барселона» в гостях победила «Сельту» (4:1) в матче 13-го тура Ла Лиги.
Хет-трик на счету форварда Лионеля Месси.
После этой победы «Барселона» набрала 25 очков и вернулась на 1-е место в Ла Лиге, опережая «Реал» по дополнительным показателям.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 9 ноября, 23.00, «Камп Ноу»
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Барселона –
тер Стеген, Фирпо, Умтити, Семеду (Бускетс, 23), Серджи Роберто, де Йонг, Артур, Фати (Дембеле, 46), Пике, Гризманн (Суарес, 73), Месси.
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Сельта –
Рубен Бланко, Оласа, Араухо, Айду, Жунка, Бельтран, Диоп (Фернандес, 81), Систо (Мендес, 64), Лоботка (Денис Суарес, 76), Мальо, Аспас.
- Предупреждения:
- Умтити (25), Месси (40), Бельтран (45), Серджи Роберто (52), Бускетс (88).