«Барса» вернулась на 1-е место в Ла Лиге, разгромив «Сельту» благодаря хет-трику Месси

в гостях победила «Сельту» (4:1) в матче 13-го тура Ла Лиги.

Хет-трик на счету форварда Лионеля Месси.

После этой победы «Барселона» набрала 25 очков и вернулась на 1-е место в Ла Лиге, опережая «Реал» по дополнительным показателям.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Таблица Ла Лиги

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