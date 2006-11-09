⚡ Синицина и Кацалапов выиграли Гран-при Китая в танцах на льду. Это их первая победа в серии

Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина – Никита Кацалапов победил на Гран-при Китая по фигурному катанию.

Это первая победа вице-чемпионов мира в серии Гран-при. В прошлом сезоне россияне были вторыми на Гран-при Франции и Канады, а также в финале серии.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

Shiseido Cup of China

Чунцин, Китай

Танцы на льду

Итоговое положение



1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 209,90

2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 208,55

3. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 190,74

4. Шиюэ Ван – Ли Сяннин (Китай) – 186,45

5. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 179,96

6. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 169,27

7. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 169,24

8. Чэнь Хун – Сунь Чжомин (Китай) – 162,91

9. Го Юйчжу – Чжао Пэнкунь (Китай) – 150,91

10. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония) – 145,35

Произвольный танец



1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 128,21

2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 124,51

3. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 112,33

4. Шиюэ Ван – Ли Сяннин (Китай) – 111,68

5. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 105,26

6. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 105,20

7. Чэнь Хун – Сунь Чжомин (Китай) – 101,08

8. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 100,05

9. Го Юйчжу – Чжао Пэнкунь (Китай) – 93,81

10. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония) – 88,75

Расписание трансляций Гран-при Китая-2019 по фигурному катанию