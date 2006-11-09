⚡ Синицина и Кацалапов выиграли Гран-при Китая в танцах на льду. Это их первая победа в серии

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Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина – Никита Кацалапов победил на Гран-при Китая по фигурному катанию.

Это первая победа вице-чемпионов мира в серии Гран-при. В прошлом сезоне россияне были вторыми на Гран-при Франции и Канады, а также в финале серии.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

Shiseido Cup of China

Чунцин, Китай

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 209,90
2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 208,55
3. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 190,74
4. Шиюэ Ван – Ли Сяннин (Китай) – 186,45
5. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 179,96
6. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 169,27
7. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 169,24
8. Чэнь Хун – Сунь Чжомин (Китай) – 162,91
9. Го Юйчжу – Чжао Пэнкунь (Китай) – 150,91
10. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония) – 145,35

Произвольный танец

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 128,21
2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 124,51
3. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 112,33
4. Шиюэ Ван – Ли Сяннин (Китай) – 111,68
5. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 105,26
6. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 105,20
7. Чэнь Хун – Сунь Чжомин (Китай) – 101,08
8. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 100,05
9. Го Юйчжу – Чжао Пэнкунь (Китай) – 93,81
10. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония) – 88,75

Расписание трансляций Гран-при Китая-2019 по фигурному катанию

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