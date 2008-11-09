«Спартак» выиграл у «Крыльев» и поднялся на 6-е место

«Спартак» победил «Крылья Советов» (2:0) в матче 16-го тура Премьер-лиги.
Красно-белые набрали 21 очко и поднялись на 6-е место в турнирной таблице.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 9 ноября, 19.00, «Открытие Арена»
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Спартак –
Максименко, Жиго, Гапонов, Джикия, Айртон, Крал, Бакаев (Мирзов, 84), Зобнин, Умяров (Тил, 90), Понсе, Ларссон (Шюррле, 76).
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Крылья Советов –
Рыжиков, Полуяхтов, Бурлак, Анюков, Лысцов (Радоньич, 63), Зиньковский, Мияйлович, Кабутов (Терехов, 46), Гацкан, Карпов, Соболев (Гынсарь, 74).