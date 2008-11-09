«Спартак» выиграл у «Крыльев» и поднялся на 6-е место

победил «Крылья Советов» (2:0) в матче 16-го тура Премьер-лиги.

Красно-белые набрали 21 очко и поднялись на 6-е место в турнирной таблице.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ