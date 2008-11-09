«Спартак» выиграл у «Крыльев» и поднялся на 6-е место

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Футбол

«Спартак» победил «Крылья Советов» (2:0) в матче 16-го тура Премьер-лиги.

Красно-белые набрали 21 очко и поднялись на 6-е место в турнирной таблице.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Спартак – Крылья Советов 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
9 ноября, 19.00, «Открытие Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 3 Понсе, 2:0 – 83, пенальти Бакаев.
СпартакМаксименко, Жиго, Гапонов, Джикия, Айртон, Крал, Бакаев (Мирзов, 84), Зобнин, Умяров (Тил, 90), Понсе, Ларссон (Шюррле, 76).
Крылья СоветовРыжиков, Полуяхтов, Бурлак, Анюков, Лысцов (Радоньич, 63), Зиньковский, Мияйлович, Кабутов (Терехов, 46), Гацкан, Карпов, Соболев (Гынсарь, 74).
Предупреждения:
Бакаев (76), Крал (80).
Удаления:
Мияйлович (71), Карпов (82).

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