Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эйбара», «Барселона» примет «Сельту»

В стартовом матче 13-го тура Ла Лиги поделил очки с «Леганесом» (1:1).

В субботу «Реал Мадрид» сыграет с «Эйбаром», встретится с «Сельтой».

«Атлетико» в воскресенье проведет матч с

Чемпионат Испании

13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги