Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эйбара», «Барселона» примет «Сельту»

В стартовом матче 13-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» поделил очки с «Леганесом» (1:1).
В субботу «Реал Мадрид» сыграет с «Эйбаром», «Барселона» встретится с «Сельтой».
«Атлетико» в воскресенье проведет матч с «Эспаньолом»
Чемпионат Испании
13-й тур
- Дата проведения
- 9 ноября, 15.00, «Мендисорроса»
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Алавес –
Пачеко, Лагуардиа, Дуарте, Химо Наварро, Агиррегабириа, Алеиш Видаль, Ману Гарсия, Пина, Риоха, Хоселу, Лукас Перес.
- Дата проведения
- 9 ноября, 18.00, «Месталья»
- Дата проведения
- 9 ноября, 20.30, «Ипуруа»
- Дата проведения
- 9 ноября, 23.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 10 ноября, 14.00, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 10 ноября, 16.00, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 10 ноября, 18.00, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 10 ноября, 20.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 10 ноября, 23.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 8 ноября, 23.00, «Реале Арена»
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Реал Сосьедад –
Ремиро, Сальдуа (Элустондо, 84), Ле Норман, Льоренте, Монреаль, Янузай (Сангальи, 69), Субельдия, Мерино, Порту, Виллиан Жозе (Исак, 78), Ойарсабаль.
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Леганес –
Куэльяр, Росалес, Бустинса, Омеруо, Сиовас, Родригес, Оскар Родригес (Каррильо, 70), Меса, Ресио, Арнаис (Эн-Несири, 46), Брэйтуэйт (Руибаль, 88).
- Предупреждения:
- Ресио (2), Монреаль (19), Бустинса (38), Родригес (57), Омеруо (86), Росалес (90), Мерино (90).
- Удаление:
- Родригес (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.