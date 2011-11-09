Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эйбара», «Барселона» примет «Сельту»

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В стартовом матче 13-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» поделил очки с «Леганесом» (1:1).

В субботу «Реал Мадрид» сыграет с «Эйбаром», «Барселона» встретится с «Сельтой».

«Атлетико» в воскресенье проведет матч с «Эспаньолом»

Чемпионат Испании

13-й тур

Алавес – Вальядолид
Дата проведения
9 ноября, 15.00, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика
АлавесПачеко, Лагуардиа, Дуарте, Химо Наварро, Агиррегабириа, Алеиш Видаль, Ману Гарсия, Пина, Риоха, Хоселу, Лукас Перес.
ВальядолидМасип, Салису, Мойяно, Барба, Оливас, Алькарас, Мичел, Тони Вилья, Унал, Гвардиола, Плано.

 

Валенсия – Гранада
Дата проведения
9 ноября, 18.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика

 

Эйбар – Реал Мадрид
Дата проведения
9 ноября, 20.30, «Ипуруа»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Барселона – Сельта
Дата проведения
9 ноября, 23.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Мальорка – Вильярреал
Дата проведения
10 ноября, 14.00, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетик – Леванте
Дата проведения
10 ноября, 16.00, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетико – Эспаньол
Дата проведения
10 ноября, 18.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика

 

Хетафе – Осасуна
Дата проведения
10 ноября, 20.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика

 

Бетис – Севилья
Дата проведения
10 ноября, 23.00, «Бенито Вильямарин»
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Реал Сосьедад – Леганес 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
8 ноября, 23.00, «Реале Арена»
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Голы:
1:0 – 63 Мерино, 1:1 – 78 Эн-Несири.
Реал СосьедадРемиро, Сальдуа (Элустондо, 84), Ле Норман, Льоренте, Монреаль, Янузай (Сангальи, 69), Субельдия, Мерино, Порту, Виллиан Жозе (Исак, 78), Ойарсабаль.
ЛеганесКуэльяр, Росалес, Бустинса, Омеруо, Сиовас, Родригес, Оскар Родригес (Каррильо, 70), Меса, Ресио, Арнаис (Эн-Несири, 46), Брэйтуэйт (Руибаль, 88).
Предупреждения:
Ресио (2), Монреаль (19), Бустинса (38), Родригес (57), Омеруо (86), Росалес (90), Мерино (90).
Удаление:
Родригес (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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