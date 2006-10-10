Российские гимнасты всех победили, Месси дал большое интервью, Пиоли возглавил «Милан», «Црвену Звезду» не пустили в Косово и другие новости утра

1. 🔝 Российские гимнасты впервые в постсоветской истории завоевали золото в командном многоборье на чемпионате мира.

2. Стефано Пиоли ожидаемо возглавил «Милан». Он уже высказался о критике со стороны болельщиков.

3. «Црвену Звезду» не пустили в Косово на матч Кубка Сербии. Игру вообще пришлось перенести в Воеводину.

4. Футбольные сборные Германии и Аргентины выдали зрелищный товарняк в Дортмунде: итоговый счет – 2:2, хотя поначалу у хозяев был перевес в два гола.

5. Появилась информация о возвращении в «Спартак» Романа Пилипчука, работавшего еще в штабе Карреры. Это вроде как инициатива Федуна, но не факт, что стороны уже подписали контракт. Тем временем «Спартак» поставил задачу Доменико Тедеско – выйти в еврокубки по итогам сезона 🤭

6. Жена Руни обвинила жену Варди в сливе информации о ее личной жизни таблоиду. «Ловля на живца» велась через сторис в инстаграме!

7. Атакующий игрок «Барселоны» Дембеле дисквалифицирован на два матча и пропустит встречу с «Реалом».

8. Казань претендует на проведение финала Лиги Европы в 2023 году. А Суперкубок УЕФА городу не нужен, в отличие от чемпионата мира по водным видам спорта…

9. В НХЛ два очка Проворова принесли победу «Филадельфии», «Нью-Джерси» Гусева проиграл 3-й матч подряд. Все результаты – здесь.

10. В КХЛ «Салават» проиграл «Барысу», «Торпедо» победило «Витязь», «Северсталь» была сильнее «Спартака», «Динамо» потерпело поражение от «Трактора». У бело-голубых серьезные проблемы.

11. Есть более интересная история, чем матчи НХЛ и КХЛ: футболист Петр Чех стал игроком полупрофессионального хоккейного клуба из Англии.

12. Россия хочет подать заявку на проведение Кубка мира по регби-2027. А пока российские регбисты объективно уступают лучшим на планете, матч с шотландцами закончился со счетом 0:61.

13. В рамках Кубка мира по волейболу россияне проиграли полякам, уже сегодня состоится матч с японцами.

14. Федор Емельяненко подерется с Квинтоном Джексоном 29 декабря в Японии.

Далее цитаты.

Лионель Месси: «Я думал об уходе из «Барсы», когда были серьезные проблемы с налоговой»

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Юрий Ганус: «Неужели люди, которые меняли базу московской лаборатории, не понимали, что их раскроют?»

Андре Шюррле о пробках: «Четыре километра за два часа – только в Москве 😂»

Лионель Месси: «Я хотел бы, чтобы Роналду остался в «Реале»

Лео дал довольно пространное интервью каталонскому радио, все самое интересное – здесь и еще вот здесь.