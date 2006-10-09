Казань не претендует на Суперкубок УЕФА в 2022-м, надеясь провести еще один ЧМ по водным видам

Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова рассказала, что Казань не будет претендовать на проведение Суперкубка УЕФА в 2022 году.

Ранее Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА в 2022 или 2023 году. Среди других претендентов — Хельсинки, Минск, Белфаст и Тирана.

Галимова сказала, что в республике параллельно работают с Международной федерацией плавания ( ), рассчитывая провести чемпионат мира по водным видам спорта в Казани, поэтому столица Татарстана не будет претендовать на проведение Суперкубка в 2022-м – только в 2023 году.

«Мы параллельно ведем работу по выстраиванию такой целой системы плана проведения международных спортивных мероприятий в Казани, в том числе по линии водных видов спорта.

Вот на 2022 год мы заявляемся [на проведение турнира] по водным видам спорта», – сообщила представитель Казанского Кремля.

Сегодня стало известно, что Казань претендует на проведение финала Лиги Европы в 2023 году.

уже проходил на «Казань-Арене» в 2015 году.

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