Руководство ожидает от Доменико Тедеско серьезного улучшения результатов команды, утверждает .

Перед немецким специалистом поставлена задача выхода в еврокубки по итогам нынешнего сезона.

Однако Тедеско сообщили, что зимой клуб не планирует крупных приобретений и работать придется с нынешний составом.

Подобные условия вызвали сомнения у бывшего тренера «Шальке». Однако с учетом того, что Тедеско является единственной кандидатурой генерального директора «Спартака» Томаса Цорна на пост главного тренера, цели на сезон могут быть скорректированы.

Ранее сообщалось, что Тедеско провел переговоры с красно-белыми и может возглавить клуб в пятницу.

«Спартак» в 12 турах набрал 14 очков и занимает 12-е место в таблице, находясь в четырех очках от зоны вылета.

Тедеско – почти в «Спартаке». Он играл в 9-й лиге, тренировал в деревне, а потом работал в Mercedes