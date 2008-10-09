Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о желании города принять финал в 2023 году.

Инициативу Казани поддерживают в . По словам главы союза Александра Дюкова, город имеет большой опыт проведения крупных международных соревнований.

Ранее Казань также подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА в 2022 или 2023 году. Среди других претендентов — Хельсинки, Минск, Белфаст и Тирана.

В Казани есть две арены, которые подходят для проведения подобного матча – (четыре звезды) и Центральный стадион (три звезды).

Ранее стало известно, что Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году.

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