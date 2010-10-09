Кубок мира по волейболу. Россия выиграла первый сет у Польши

Сегодня мужская сборная России по волейболу играет с Польшей на Кубке мира в Японии.

мира по волейболу

Япония

Мужчины

Хиросима

Польша – Россия – 0-1 (25:27, 17:14 второй сет)





Тунис – Канада – 2-3 (20:25, 25:20, 27:29, 25:20, 12:15)





Италия – Египет – 3-0 (25:19, 25:21, 25:22)





Аргентина – Бразилия – 0-3 (19:25, 19:25, 24:26)





США – Иран – 12.00





Япония – Австралия – 13.20





Турнирное положение: Бразилия – 6 побед – 0 поражений (18 очков), США – 4-1 (13), Польша – 4-1 (12), Япония – 3-2 (9), Россия – 3-2 (9), Канада – 3-3 (8), Италия – 3-3 (8), Египет – 2-4 (7), Аргентина – 2-4 (6), Иран – 2-3 (6), Австралия – 1-4 (2), Тунис – 0-6 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.