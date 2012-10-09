🏉 Кубок мира-2019 по регби. Россия сыграет с Шотландией, Аргентина против США

9 октября в Японии пройдут матчи Кубка мира-2019 по регби. Сборная России проведет заключительный матч против Шотландии.
Кубок мира-2019
Япония
Групповой этап
Группа А
Россия – Шотландия – 10.15
Положение в группе: Япония – 14 очков (3 игры), Ирландия – 11 (3), Шотландия – 5 (2), Самоа – 5 (3), Россия – 0 (3)
Группа С
Аргентина – США – 07.45
Положение в группе: Англия – 15 очков (3 игры), Франция – 13 (3), Аргентина – 6 (3), Тонга – 1 (3), США – 0 (2)
Группа D
Уэльс – Фиджи – 12.45
Положение в группе: Австралия – 11 очков (3 игры), Уэльс – 9 (2), Фиджи – 7 (3), Грузия – 5 (3), Уругвай – 4 (2)
Календарь и расписание трансляций Кубка мира-2019 по регби
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