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Лионель Месси: «Я хотел бы, чтобы Роналду остался в «Реале»

Теги Криштиану Роналду Ювентус Барселона Реал Мадрид Лионель Месси серия А Италия Ла Лига Золотой мяч Футбол

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что хотел бы, чтобы форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду продолжал играть за «Реал».

«Я бы хотел, чтобы Роналду остался в Ла Лиге, в «Реале». 

«Реал Мадрид» – это клуб с богатой историей, клуб, который борется за каждый трофей. Но когда уходит такой игрок, как Криштиану, это не проходит бесследно. Это отразилось бы на любом клубе.

Наше соперничество за «Золотой мяч»? Я никогда не задумывался об этом. Не думал о том, чтобы выиграть больше наград, чем Криштиану», – сказал Месси в интервью El Mon на RAC1.

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