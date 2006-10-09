Лионель Месси: «Я хотел бы, чтобы Роналду остался в «Реале»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что хотел бы, чтобы форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду продолжал играть за «Реал».
«Я бы хотел, чтобы Роналду остался в Ла Лиге, в «Реале».
«Реал Мадрид» – это клуб с богатой историей, клуб, который борется за каждый трофей. Но когда уходит такой игрок, как Криштиану, это не проходит бесследно. Это отразилось бы на любом клубе.
Наше соперничество за «Золотой мяч»? Я никогда не задумывался об этом. Не думал о том, чтобы выиграть больше наград, чем Криштиану», – сказал Месси в интервью El Mon на RAC1.