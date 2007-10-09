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Юрий Ганус: «Неужели люди, которые меняли базу московской лаборатории, не понимали, что их раскроют?»

Теги допинг WADA РУСАДА Советский спорт московская антидопинговая лаборатория Юрий Ганус Биатлон

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал информацию об изменении базы данных московской антидопинговой лаборатории.

– Насколько велики изменения, сделанные в базе данных московской антидопинговой лаборатории, обнаруженные WADA, и каков их характер?

– База очень большая, на копирование ушла целая неделя. И речь идет не о знаках препинания или другой мелкой правке. Там полностью удалена часть файлов. И их счет идет на тысячи.

– Что нас ждет в ближайшее время?

– Перед тем, как пришли требования, что именно должна сделать Россия в связи с обнаруженным вмешательством в базу данных, мне звонил гендиректор WADA Оливье Ниггли. Он сказал, что скоро я и министр спорта Павел Колобков получим документы по этому вопросу. И они действительно пришли. Но когда я увидел их содержание, то был просто в шоке.

Там есть заключение экспертов, где говорится: изменения в базе проводились намеренно. Причем не когда-то там давно, а в конце 2018 года и даже в начале 2019-го. То есть, непосредственно перед передачей данных WADA.

Напомню, что они должны были быть переданы до 31 декабря. Этот срок был сорван, эксперты WADA в первый раз уехали ни с чем. Задержку нам простили, все произошло уже в январе. А базу за это время, выходит, подчистили. Неужели люди, которые это делали, не понимали, что их раскроют? – рассказал Ганус.

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