Юрий Ганус: «Неужели люди, которые меняли базу московской лаборатории, не понимали, что их раскроют?»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства ( ) Юрий Ганус прокомментировал информацию об изменении базы данных московской антидопинговой лаборатории.

– Насколько велики изменения, сделанные в базе данных московской антидопинговой лаборатории, обнаруженные WADA, и каков их характер?



– База очень большая, на копирование ушла целая неделя. И речь идет не о знаках препинания или другой мелкой правке. Там полностью удалена часть файлов. И их счет идет на тысячи.

– Что нас ждет в ближайшее время?



– Перед тем, как пришли требования, что именно должна сделать Россия в связи с обнаруженным вмешательством в базу данных, мне звонил гендиректор WADA Оливье Ниггли. Он сказал, что скоро я и министр спорта Павел Колобков получим документы по этому вопросу. И они действительно пришли. Но когда я увидел их содержание, то был просто в шоке.

Там есть заключение экспертов, где говорится: изменения в базе проводились намеренно. Причем не когда-то там давно, а в конце 2018 года и даже в начале 2019-го. То есть, непосредственно перед передачей данных WADA.

Напомню, что они должны были быть переданы до 31 декабря. Этот срок был сорван, эксперты WADA в первый раз уехали ни с чем. Задержку нам простили, все произошло уже в январе. А базу за это время, выходит, подчистили. Неужели люди, которые это делали, не понимали, что их раскроют? – рассказал Ганус.

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