Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба ответил на критику в адрес вратаря .

«Я бы хотел заступиться за своего товарища. Мне непонятно, почему началась не то, что травля… Но звучат такие слова в его сторону – неуверенность, психология.

На секундочку, он пропустил меньше всех в чемпионате, в Лиге чемпионов его команда победила и сыграла вничью. Не могу понять, откуда это все взялись эти вопросы – достоин он сборной или нет?

Мне кажется, этот спич некрасив со всех сторон. Он достоин играть и в сборной, и в «Зените», у него хороший уровень.

Я, конечно, не могу так говорить, но призываю вас поуважительнее относиться к Андрею. Ошибаются все. А просто сидеть и кричать – он не ловит… Идите и сами поймайте!

Андрей мой большой товарищ и друг, меня это сильно обижает. Если его вызывает Черчесов, значит, он достоин. Прекратите, пожалуйста, это все. Команда не проигрывает, а вы постоянно – Лунев, Лунев. Что за натура-то такая?» – сказал Дзюба.

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