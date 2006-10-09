Нападающий «Барселоны» рассказал, задумывался ли он когда-либо об уходе из клуба.

«Были времена, когда я из-за определенных обстоятельств чувствовал себя полностью измотанным. У меня были определенные проблемы с налоговой службой, особенно в период с 2013 по 2014 год.

Это был тяжелый период для меня и для моей семьи. Люди не знают, что происходило тогда. Мой случай был первым, поэтому было так тяжело.

Хорошо, что у меня тогда был совсем маленький ребенок, он ничего не понимал. Это было непростое время.

Тогда я задумывался о том, чтобы уйти. Но не потому, что хотел покинуть «Барсу», а из-за того, что тогда происходило», – сказал Месси в интервью El Mon a RAC1.