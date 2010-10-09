Пилипчук подписал контракт со «Спартаком» и может войти в штаб нового тренера

Бывший тренер Роман Пилипчук вернулся в московский клуб, сообщает журналист .

52-летний специалист подписал контракт с красно-белыми. При определенных условиях он может войти в штаб нового главного тренера «Спартака».

Пилипчук работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год, он входил в штаб Массимо Карреры. После этого специалист работал в в штабе Рашида Рахимова.

С февраля по май Пилипчук занимал пост главного тренера минского «Динамо».

Ранее сообщалось, что в возвращении специалиста в «Спартак» заинтересован владелец красно-белых .