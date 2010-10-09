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Пилипчук подписал контракт со «Спартаком» и может войти в штаб нового тренера

Теги Спартак премьер-лига Россия Роман Пилипчук Василий Конов Футбол

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук вернулся в московский клуб, сообщает журналист Василий Конов

52-летний специалист подписал контракт с красно-белыми. При определенных условиях он может войти в штаб нового главного тренера «Спартака». 

Пилипчук работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год, он входил в штаб Массимо Карреры. После этого специалист работал в «Ахмате» в штабе Рашида Рахимова.

С февраля по май Пилипчук занимал пост главного тренера минского «Динамо». 

Ранее сообщалось, что в возвращении специалиста в «Спартак» заинтересован владелец красно-белых Леонид Федун.

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