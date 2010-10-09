Пилипчук подписал контракт со «Спартаком» и может войти в штаб нового тренера

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук вернулся в московский клуб, сообщает журналист Василий Конов.
52-летний специалист подписал контракт с красно-белыми. При определенных условиях он может войти в штаб нового главного тренера «Спартака».
Пилипчук работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год, он входил в штаб Массимо Карреры. После этого специалист работал в «Ахмате» в штабе Рашида Рахимова.
С февраля по май Пилипчук занимал пост главного тренера минского «Динамо».
Ранее сообщалось, что в возвращении специалиста в «Спартак» заинтересован владелец красно-белых Леонид Федун.